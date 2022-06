Ce concept de HomePod Max avec écran est superbe

Les rumeurs autour d'un retour du HomePod original ont relancé non seulement l'intérêt des clients, mais aussi celui des concepteurs. Justement, le concept de Parker Ortolani a attiré notre oeil hier soir avec ce qu'il appelle un HomePod Max. Il s'agit d'une enceinte de la même taille que le HomePod de 2018, mais surmonté d'un écran plus complet que la première mouture.

Enfin un vrai écran sur le HomePod Max

Pour accentuer l'effet "waouh" de son concept « HomePod Max », Parker Ortolani a même créer une page de présentation façon Apple. On peut y lire la description suivante :

HomePod Max est un haut-parleur haute-fidélité qui offre une expérience audio spatiale incroyable, où qu'il soit placé.

Combiné au catalogue d'Apple Music de plus de 50 millions de chansons et l'intelligence de Siri, HomePod Max n'a pas son pareil.

Max ne ressemble à aucune autre enceinte. Et le nouvel écran Retina multitouch qui le surmonte offre des commandes contextuelles pour l'audio, HomeKit, et bien plus encore.

Voilà qui ne révolutionne pas le modèle que l'on connait mais qui l'amène dans une autre dimension. Ce n'est plus simplement un écran pour invoquer Siri et gérer la lecture en cours, mais bien un écran de contrôle qui peut se charger d'afficher tout un tas d'informations afin de piloter la maison. Du coup, Ortolani n'a pas hésité à renommer HomePod OS en homeOS.

Bienvenue à homeOS

HomeOS serait, d'après lui, un tout nouveau système d'exploitation conçu spécialement pour le HomePod Max, qui offre de puissantes commandes contextuelles pour l'audio, les périphériques HomeKit, les appels téléphoniques, et bien plus encore comme une horloge. On imagine par exemple l'affichage d'une recette de cuisine comme sur un FaceBook Portal, même si la position de la dalle n'est pas spécialement idéale dans le cas présent.



Si l'enceinte intelligente viendrait coiffer la gamme au-dessus du HomePod mini, Parker a pris soin de reprendre la nomenclature à la mode chez Apple pour les modèles les plus chers en suffixant le "gros" HomePod par le mot clé "Max". Voici d'ailleurs les caractéristiques techniques de ce dernier :

Woofer à haute excursion

Sept tweeters à pavillon

Calibrage des basses fréquences

Correction automatique des basses

Formation de faisceau audio

Prise en charge de l'audio spatial

Compatible avec les paires stéréo

Puce S8 (comme sur l'Apple Watch 8)

What if the second gen HomePod really does have a multi-touch display on top? Well… here ya go! pic.twitter.com/dCjx6AlyYp — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 27, 2022

More of the HomePod 2 concept… renamed it to ‘HomePod Max’ to line up with AirPods… pic.twitter.com/0qqsmgUhkE — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) June 28, 2022

Alors, que pensez-vous de ce futur HomePod 2, ici appelé HomePod Max ? À 349 euros, vous l'achèteriez ? Parker parie sur 249 dollars, ce qui nous paraît trop peu cher...