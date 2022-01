Un bug HomeKit qui rend l'iPhone inutilisable

L'application HomeKit d'Apple comporterait un bogue qui bloque votre iPhone mais également les iPhone de celles et ceux qui utilisent votre configuration à la maison. Un problème persistant que ce chercheur en sécurité dénonce en vain depuis bientôt cinq mois.

Un souci qu'Apple tarde à corriger

Un chercheur en sécurité du nom de Trevor Spiniolas a découvert une faille au niveau de l'application HomeKit d'Apple qui pourrait rendre votre iPhone inutilisable. Une sorte de bug qu'il a immédiatement signalé auprès d'Apple et qu'il a détaillé dans un article de blog.

Seul petit couac, le chercheur indique que cela fait déjà plus de quatre mois (le 10 août dernier) qu'il a prévenu Apple mais que le problème est toujours présent sur iOS 15.2 à date du 3 janvier 2022. La pomme avait promis de s'en occuper avant la fin d'année 2021 mais facile de constater qu'il n'en est rien.



C'est d'ailleurs pour cette raison que Spiniolas a pris les devants et décidé d'en parler publiquement, en espérant que cela fasse avancer le problème plus rapidement. En attendant, voici quelques explications à propos de cette potentielle vulnérabilité.

Le problème selon Spiniolas

Lorsque le nom d'un appareil HomeKit est remplacé par une grande chaîne (500 000 caractères dans les tests), tout appareil avec une version iOS affectée installée qui charge la chaîne sera perturbé, même après le redémarrage.



La restauration d'un appareil et la reconnexion au compte iCloud lié à l'appareil HomeKit déclencheront à nouveau le bogue. Deux scénarios principaux peuvent se produire par la suite, comme indiqué dans la section « Effets » de ce document.

La solution selon Spiniolas

Une méthode fiable pour récupérer l'accès aux données locales après le déclenchement du bogue n'a pas été identifiée. L'accès normal au compte iCloud lié aux données peut être récupéré en suivant les étapes de la page suivante (Testé sur iOS 15.2).

Restaurer le périphérique affecté à partir du mode de récupération ou DFU Configurez l'appareil normalement, mais ne vous reconnectez PAS au compte iCloud Une fois la configuration terminée, connectez-vous à iCloud à partir des paramètres. Immédiatement après cela, désactivez le commutateur intitulé « Accueil ». L'appareil et iCloud devraient maintenant fonctionner à nouveau sans accès aux données de la maison.

Conclusion