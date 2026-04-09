iPhone 18 Pro : la nouvelle Dynamic Island toujours en discussion chez Apple

Le design de l’iPhone 18 Pro ne serait toujours pas finalisé, selon les dernières informations du leaker chinois Digital Chat Station. Dans deux publications sur Weibo, il apporte des précisions importantes sur l’évolution du design, notamment concernant la Dynamic Island, qui constitue l’un des changements les plus attendus.

Une Dynamic Island potentiellement 35 % plus petite

Plusieurs sources avaient rapporté qu’Apple prévoyait de déplacer certains composants de Face ID sous l’écran, une modification technique qui permettrait de réduire significativement la taille de la Dynamic Island d’environ 35 %par rapport à celle de l’iPhone 17 Pro. Cependant, Digital Chat Station, souvent bien informé, tempère ces rumeurs. Selon lui, Apple serait actuellement dans une phase de tests A/B :

Option A : Conserver le moule d’écran actuel (donc une Dynamic Island de taille similaire à celle de l’iPhone 17 Pro).

: Conserver le moule d’écran actuel (donc une Dynamic Island de taille similaire à celle de l’iPhone 17 Pro). Option B : Adopter la « Mini Dynamic Island », avec les composants Face ID RX (récepteur) placés sous l’écran.

Aucune des deux options n’a encore été définitivement choisie. Si Apple opte pour conserver le moule existant, la Dynamic Island subirait donc très peu (voire pas du tout) de réduction de taille, ce qui enlèverait l’un des changements de design les plus visibles attendus sur l’iPhone 18 Pro.

Les autres évolutions de design

Dans un second message, le leaker précise que le plateau photo rectangulaire à l’arrière restera inchangé par rapport à l’iPhone 17 Pro. En revanche, le dos bénéficiera de « petits ajustements sur les matériaux et les détails de conception », probablement pour obtenir un aspect plus uniforme entre la partie en aluminium et la vitre arrière (contrairement au design bicolore actuel). Les couleurs proposées cette année devraient également être renouvelées.



Après les modifications relativement importantes apportées à l’iPhone 17 Pro, Apple semble vouloir adopter une approche plus mesurée pour l’iPhone 18 Pro. Les changements devraient rester discrets, à l’exception potentielle de cette fameuse Dynamic Island réduite. Nous avions comptabilisé 11 nouveautés mineures sur le futur "Pro".



Le lancement de la gamme iPhone 18 est attendu à l’automne 2026 pour les modèles Pro, avec une possible sortie différée au printemps 2027 pour les modèles standards. L'idée derrière cette petite itération serait, selon nous, de mettre le paquet sur l'iPhone Ultra, le nouveau haut de gamme à venir. Il s'agit du premier iPhone pliant qui coûterait 2 000 euros minimum.