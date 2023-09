L'iPhone 15 Pro Max en seconde position sur le podium de la photographie smartphone

Vous connaissez probablement DxOMark, il s'agit d'une entreprise spécialisée dans les analyses techniques et les évaluations des appareils photo et objectifs des smartphones. Comme chaque année, DxOMark donne son avis sur la qualité photo des derniers iPhone, selon les experts, l'iPhone 15 Pro Max réalise les meilleures photographies jamais vues sur un iPhone, toutefois, il se fait battre par un concurrent !

Le Huawei P60 Pro est premier, devant l'iPhone 15 Pro Max

Les amateurs de photographie savent que chaque année, une bataille silencieuse, mais intense se déroule dans le monde des smartphones. La concurrence est rude, et DxOMark, le leader mondial de l'évaluation des caméras, vient de révéler son verdict pour 2023 : l'iPhone 15 Pro Max se positionne fièrement en deuxième place, juste derrière le Huawei P60 Pro.



L'iPhone 15 Pro Max, le dernier-né de la famille Apple, s'est distingué comme le meilleur de sa lignée en matière de photographie. Avec un score global de 154 points chez DxOMark, il a prouvé qu'il était une force avec laquelle il fallait compter. Le Huawei P60 Pro, avec ses 156 points, reste cependant le roi incontesté cette année.

Des performances remarquables et des points décevants

Ce qui impressionne chez l'iPhone 15 Pro Max, c'est sa capacité à exceller dans des domaines clés. La photographie de portrait et la capture vidéo sont ses points forts, avec une précision qui ravira les amateurs et les professionnels. Ses "détails minutieux" et la restitution parfaite des teintes de peau sont la preuve que la technologie peut parfois rivaliser avec l'œil humain.

Le capteur d'image Quad-Beyer, associé à son zoom 2x continu et à son téléobjectif 5x, est un atout indéniable. L'autofocus réactif, la clarté en haute lumière, la fidélité des couleurs et la superbe qualité de rendu sur un écran HDR viennent compléter cette liste déjà impressionnante.



Toutefois, l'iPhone 15 Pro Max a des points faibles, a reconnu DxOMark. En conditions de faible éclairage, l'appareil présente un léger bruit. Des artefacts, reflets ou halos peuvent également surgir. Le niveau de détail varie selon le niveau de zoom, et la plage dynamique peut de temps en temps laisser à désirer.



L'iPhone 15 Pro Max confirme l'aptitude d'Apple à innover et à offrir des produits de qualité supérieure. Sa deuxième place mondiale est une réalisation louable et même s'il ne parvient pas à détrôner le Huawei P60 Pro cette année, il reste un choix de prédilection pour tous ceux qui cherchent excellence et performance en matière de photographie.

Classement

Voici selon DxOMark, les smartphones les plus performants et impressionnants pour les photos :

Huawei P60 Pro iPhone 15 Pro Max Oppo Find X6 Pro Honor Magic5 Pro Oppo Find X6 Huawei Mate 50 Pro Google Pixel 7 Pro Honor Magic 4 Ultimate iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Huawei P50 Pro iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Xiaomi Mi 11 Ultra Google Pixel 7 Samsung Galaxy S23 Ultra Vivo X90 Pro+ Xiaomi 13 Ultra Huawei Mate 40 Pro+ Vivo X80 Pro

Source