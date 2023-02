Team17 lance le jeu Farmside sur Apple Arcade

Le nouveau jeu Apple Arcade s'appelle Farmside, une production signée Team17 et The Label. Farmside est un simulateur d'agriculture qui propose de la décoration, la culture de différentes espèces, des mécanismes d'artisanat et des travaux agricoles pour vous aider à construire votre ferme idéale. Comme tous les jeux Apple Arcade, Farmside est compatible avec les manettes, mais fonctionne très bien avec les commandes tactiles.

Farmside est de sortie !

Découvrez-le en vidéo ci-dessous :

Remember des parcelles, semer des graines, récolter, vendre, élever des animaux, acheter, voilà à peu près tout ce qui vous attend dans ce titre enfantin mais intéressant à plus d'un titre.



La partie gestion permet d'appréhender le métier de fermier, mais Farmside va bien plus loin en permettant de décorer son établissement. Outre l'aspect esthétique, cette partie du jeu a son utilité comme les clôtures pour garder le bétail ou les routes pavées pour faciliter les déplacements. Un système de niveau permet de débloquer des options au fur et à mesure de la progression.



Voilà, vous savez tout sur Farmside qui est une sorte de Sim City à la campagne. Si vous souhaitez y jouer, il faut un abonnement à Apple Arcade à 4,99 euros par mois ou un pack Apple One.

Télécharger le jeu Farmside