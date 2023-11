Donnez la vie dans Delicious Miracle of Life+ sur Apple Arcade

En cette fin de novembre 2023, Apple Arcade accueille le jeu Delicious Miracle of Life+ de GameHouse. Un titre plutôt original qui vous met dans la peau d'une entrepeneuse qui tombe enceinte. Il faut évidemment concilier les deux aspects, ce qui n'est pas chose aisée. Oui, le thème de la vie de famille n'est pas courant sur l'App Store.

Découvrez le jeu Delicious Miracle of Life

Autant le dire tout de suite, c'est encore un joli petit jeu du studio Gamehouse. Cette fois-ci, l'histoire tourne autour de la famille, de l'attente d'un enfant et de toutes les difficultés qui en découlent, et bien sûr, aussi des choses merveilleuses qui l'accompagne. Comme souvent dans ce genre de jeu, le scénario est travaillé et la réalisation est de qualité.



Si le gameplay reste classique, il n'est pas aussi simple qu'il n'y parait. Côté professionnel, vous devez satisfaire vos clients du blog culinaire et le faire rapidement pour qu'ils aient envie de revenir. Côté personnel, il y a un tas d'activités comme aider à changer les couches, nourrir bébé, etc.



Regardez le trailer vidéo :

Juste après avoir lancé son blog de vidéos de cuisine, Emily reçoit une nouvelle réconfortante… Elle attend un heureux événement ! Mais comment Emily va-t-elle réussir à gérer à la fois ce qui se passe dans sa vie et l’arrivée du bébé ?

Malgré la similitude dans les mécaniques et la progression avec les autres jeux du studio, Delicious Miracle of Life est plus difficile. Certains niveaux demandent une grande concentration, sous peine de ne pas avoir la troisième étoile.

Il y a aussi des défis quotidiens qui donnent des diamants et vous pouvez les dépenser pour améliorer la chambre de votre futur bébé. C'est un aspect évidemment optionnel, mais qui plait énormément.



Graphiquement, le jeu ressemble aux autres opus, avec des environnements bien dessinés et variés, bien qu'on ait l'impression d'avoir souvent les mêmes clients...

Les + : Les - : Scénario

Beaucoup d'activités (90 niveaux)

Joli

Défis quotidiens Un peu plus difficile

Pas pour tous les joueurs

Les abonnés à Apple Arcade peuvent le découvrir sans surcoût sur iPhone et iPad ! Les autres peuvent télécharger la version normale sur l'App Store.

Télécharger le jeu Delicious - Miracle of Life+