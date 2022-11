Sid Meier's Civilization VI va accueillir le Leader Pass sur iOS et PC

Aspyr Media a lancé le New Frontier Pass pour Civilization VI sur iOS après son lancement sur les autres plateformes en 2020. Si vous n'avez pas suivi l'évolution de Civilization VI sur mobile, sachez qu'il a été lancé gratuitement sur iPad il y a quelque temps. Depuis, il a été mis à jour avec de nouveaux DLC et extensions, y compris la mise à jour universelle pour permettre de jouer sur iPhone et bien d'autres choses encore. La version iOS a toujours été en retard par rapport aux consoles, mais aujourd'hui, 2K a annoncé l'arrivée d'un nouveau contenu aux côtés des versions PC et macOS. Il s'agit du nouveau Leader Pass qui apportera six packs DLC qui sortiront dès la semaine prochaine sur PC.

Le Leader Pass de Civilization 6 avec plusieurs DLC

Le Leader Pass de Civilization VI est gratuit pour les propriétaires de Civilization VI Anthology sur Steam, mais sera vendu séparément pour les propriétaires du jeu sur iOS et Mac App Store.



Regardez la bande-annonce du Leader Pass ci-dessous :

Le Leader Pass de Civilization VI comprend les packs suivants :

Pack Grands Négociateurs (Pack 1) : À venir le 21 novembre 2022 ; testez vos talents de diplomate avec le pack Grands Négociateurs, comprenant Abraham Lincoln (États-Unis), la reine Nzinga Mbande (Kongo) et le sultan Saladin (Arabie).

: À venir le 21 novembre 2022 ; testez vos talents de diplomate avec le pack Grands Négociateurs, comprenant Abraham Lincoln (États-Unis), la reine Nzinga Mbande (Kongo) et le sultan Saladin (Arabie). Pack Grands Commandants (Pack 2) : Menez vos troupes à la victoire avec le pack Grands commandants, dont Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse) et Soliman le Magnifique (Empire ottoman).

: Menez vos troupes à la victoire avec le pack Grands commandants, dont Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse) et Soliman le Magnifique (Empire ottoman). Pack Dirigeants de la Chine (Pack 3) : Établissez de nouvelles dynasties avec le Pack Chefs de la Chine, notamment Yongle, Qin Shi Huang l'unificateur et Wu Zetian.

: Établissez de nouvelles dynasties avec le Pack Chefs de la Chine, notamment Yongle, Qin Shi Huang l'unificateur et Wu Zetian. Pack Gouvernants du Sahara (Pack 4) : Revisitez le berceau de l'humanité avec le Pack Chefs du Sahara, dont Ramsès (Egypte), Cléopâtre Ptolémaïque (Egypte), le Roi Sundiata Keita (Mali).

: Revisitez le berceau de l'humanité avec le Pack Chefs du Sahara, dont Ramsès (Egypte), Cléopâtre Ptolémaïque (Egypte), le Roi Sundiata Keita (Mali). Pack Grands Bâtisseurs (Pack 5) : Reconstruisez le monde mieux que jamais avec le pack Grands Bâtisseurs, comprenant Théodora (Byzantins)5, Sejong (Corée)6, et Louis II (Allemagne).

: Reconstruisez le monde mieux que jamais avec le pack Grands Bâtisseurs, comprenant Théodora (Byzantins)5, Sejong (Corée)6, et Louis II (Allemagne). Pack souverain d'Angleterre (Pack 6) : Complétez votre collection croissante de monarques avec le pack Rulers of England, comprenant Elizabeth I (Angleterre), Varangian Harald Hardrada (Norvège) et Victoria - Age of Steam (Angleterre).

Certains d'entre eux nécessitent l'accès à des DLC ou des extensions antérieures. De même, le prix n'a pas encore été annoncé pour iOS et macOS.



Si vous n'avez pas joué au jeu de base ou aux extensions précédentes, c'est donc le moment, d'autant que vous pouvez essayer Civilization VI gratuitement sur l'App Store pour iOS, avant de payer pour débloquer la totalité du jeu de stratégie.

Télécharger le jeu gratuit Sid Meier's Civilization® VI