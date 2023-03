Down in Bermuda passe d'Apple Arcade à l'App Store

Le puzzle Down in Bermuda du studio Yak & Co a été l'un des premiers jeux intéressants sur Apple Arcade en 2019. Depuis son lancement, il a été mis à jour plusieurs fois avec pratiquement à chaque fois du contenu supplémentaire. Pourtant, le titre a disparu d'Apple Arcade le mois dernier. Mais ce n'était que pour mieux revenir cette semaine en version premium. Cette nouvelle édition, au prix de 6,99 €, sera disponible en tant qu'application universelle sur iOS, iPadOS, tvOS et macOS avec prise en charge des manettes.

Down in Bermuda est de retour chez Apple

Celui à qui l'on doit le jeu "Agent A : A Puzzle in Disguise", revient donc avec un autre jeu de réflexion que les abonnés au service d'Apple connaissent bien, Down in Bermuda.

Suite à une tempête inhabituelle, un aviateur intrépide se retrouve livré à lui-même au sein des Bermudes pendant des dizaines d'années. Affronte les créatures des abysses et perce les mystères des îles afin de pouvoir rentrer chez toi.

Down in Bermuda est une aventure loufoque et truffée d'énigmes à résoudre et de mystères à percer. Vous y incarnez Milton, un aviateur intrépide, qui se retrouve coincé dans une bulle temporelle en plein cœur des Bermudes. Pour s'échapper, il attend de vous que vous déchiffriez des codes, résolviez des énigmes et amassiez des orbes magiques à travers six îles originales.



Si vous souhaitez obtenir la nouvelle version premium, vous pouvez la précommander dès à présent sur l'App Store. Sa sortie est prévue pour le 23 mars, mais Down in Bermuda est également disponible sur PC et sur consoles. Du côté d'Android, rien n'a été annoncé et il est introuvable sur le Google Play.



Qui a déjà joué à Down in Bermuda ?

