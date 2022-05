Le Dolby Atmos passe mal sur Apple TV, surtout avec Netflix

Alban Martin

La colère monte du côté des propriétaires d'Apple TV. Un groupe de discussion démarré il y a quelques mois commence à prendre de l'ampleur autour de plusieurs problèmes lors de l'utilisation de haut-parleurs externes avec l'Apple TV et de l'écoute au format Dolby Atmos.

Le son craque ou se coupe complètement

Un fil de discussion sur les forums d'assistance d'Apple, qui a débuté en septembre 2021 et compte plus de 25 pages, relate les problèmes que rencontres certains clients avec leur Apple TV et l'audio Dolby Atmos. Selon eux, lorsqu'ils écoutent du contenu Dolby Atmos, le son est parfois complètement coupé, n'est pas synchronisé avec les vidéos à l'écran, ou est haché et bégaie.

J'ai des problèmes avec des coupures audio aléatoires avec la nouvelle Apple TV 4k 2021 en utilisant l'application Netflix et l'application HBO Max avec des émissions Dolby Atmos. J'avais ce problème avec le tvOS original et maintenant avec tvOS 15.0. Il est connecté à un Denon X4400Hx. J'ai essayé un tas de choses sans succès. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un problème matériel ou logiciel. Au début de Matrix, lorsque le logo de la WB apparaît, il y avait de petites chutes de son ; j'ai reproduit cela deux fois, mais maintenant ça fonctionne. Je suis très ennuyé et j'ai peur qu'un pop ne fasse exploser un tweeter.

Bien que certains utilisateurs rencontrent ce problème dans toutes les applications Apple TV, une grande partie des plaintes proviennent de l'utilisation de l'application Netflix. Certains utilisateurs ont constaté que la modification des paramètres audio et la désactivation complète de Dolby Atmos résolvent les problèmes. Apple a publié tvOS 15.4.1 le mois dernier et cette mise à jour ne semble pas avoir rectifié le tir. Si vous avez eu la même mauvaise expérience, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires.