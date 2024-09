L'offre Back to School 2024 d'Apple est imminente (màj x2)

Apple semble sur le point de lancer sa promotion annuelle pour la rentrée scolaire destinée aux étudiants universitaires, d'abord aux États-Unis et au Canada, puis en Europe, si l'on en croit les publicités qui ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux. La firme fait la promotion d'une offre qui n'est pas encore disponible.



: lancement cette semaine selon Bloomberg.

: La promotion est valable jusqu'au 30 septembre aux États-Unis, selon les conditions générales d'Apple. Les montants sont les mêmes que l'an passé, cf plus bas.

Apple va trop vite en besogne

Sur Instagram, Apple fait la promotion des Mac auprès des collégiens et des étudiants. La publicité en question représente une image de rentrée des classes accompagnée du texte suivant :

Achetez un Mac pour l'université ou le collège avec l'épargne-études. En plus, recevez une carte-cadeau d'une valeur maximale de 200 $.

La capture d'écran de l'annonce, diffusée au Canada, mentionne une ristourne jusqu'à 200 dollars, ce qui correspond à 150 dollars américains, soit la même offre que l'année dernière.

En cliquant sur l'annonce, depuis retirée, on est redirigé vers le site web d'Apple consacré à l'éducation, mais il n'y a pour l'instant aucune mention des soldes pour la rentrée scolaire. L'année dernière, les soldes ont commencé le 5 juin, mais Mark Gurman, de Bloomberg, a déclaré dimanche que les soldes de 2024 ne commenceraient que plus tard dans le mois. Apple a donc été trop vite en lançant sa campagne, mais pas l'offre en tant que telle.



Voici la date de lancement du Back to School d'Apple ces dernières années :

2023 : 5 juin

2022 : 24 juin

2021 : 17 juin

2020 : 15 juin

2019 : 9 juillet

2018 : 12 juillet

2017 : 12 juillet

2016 : 2 juin

2015 : 23 juillet

2014 : 1er juillet

2013 : 2 juillet

2012 : 11 juin

2011 : 16 juin

2010 : 25 mai

2009 : 27 mai

2008 : 3 juin

2007 : 5 juin

C'est quoi "Back to School" ?

Les soldes d'Apple pour la rentrée scolaire permettent aux étudiants d'obtenir une carte cadeau Apple gratuite pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad. L'année dernière, Apple a offert aux étudiants américains jusqu'à 150 euros pour l'achat d'un Mac et jusqu'à 100 euros pour l'achat d'un iPad via son programme "Back To School 2023". C'était début juin outre-Atlantique, le 13 juillet en France.



Voici les montants aux USA pour 2024 :