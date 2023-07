Apple lance son Back to School 2023 en France

En plus de tous ces avantages, Apple propose également une réduction pour l'achat d'un Apple Pencil ou d'un Smart Keyboard et une remise de -20% sur l'Apple Care+. Décidément... Pour obtenir des privilèges avec Apple, il vaut mieux être étudiant !

L'avantage des nouvelles cartes-cadeaux d'Apple, c'est que vous pouvez tout faire. Il est possible :

Dès que votre statut est validé, Apple vous proposera des tarifs spéciaux sur les produits Apple, vous pouvez obtenir jusqu'à 300 à 400€ sur certains prix officiels comme vous êtes étudiants. Dès que votre commande sera finalisée, Apple vous offrira en plus une carte-cadeau p ouvant aller jusqu'à 150€ . Bien sûr, le montant sera en fonction du total de votre commande, vous recevrez le maximum si vous achetez un MacBook Pro, cependant la carte-cadeau sera moins élevée si vous prenez un iPad Air !

Vous êtes un étudiant inscrit ou admis dans un établissement d'enseignement supérieur, un personnel enseignant ou un membre des équipes administratives ? Bonne nouvelle, vous pouvez obtenir une carte-cadeau allant jusqu'à 150€ si vous achetez un Mac ou un iPad dans le cadre du Back to School. Le principe est simple, si vous faites partie des personnes éligibles, il suffit dans un premier temps de confirmer que vous étudiez ou travailler dans l'enseignement supérieur. Pour cela, Apple a accordé sa confiance à UNiDAYS pour certifier votre statut, connectez sur cette page pour passer la première étape de vérification .

Après plusieurs semaines d'attente qui paraissaient interminables, Apple lance enfin son opération "Back to School" en France. Ce programme qui se représente chaque année permet aux étudiants d'obtenir un cadeau quand ils achètent un Mac ou un iPad éligible à l'opération. Une tentation supplémentaire de choisir un produit Apple plutôt que celui d'un concurrent pour les cours et le travail à domicile.

