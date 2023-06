La promotion Back to School d'Apple cette semaine avec de nouveaux Mac

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la promotion annuelle d'Apple pour la rentrée scolaire des étudiants commencera dès cette semaine aux États-Unis. Il a tweeté que l’offre devrait probablement débuter mardi, soit au lendemain de l'annonce de nouveaux Mac lors de la WWDC23 de ce soir.

Une carte-cadeau comme l'an passé ?

L'année dernière, l'opération consistait en une carte-cadeau Apple gratuite d'une valeur maximale de 150 $ pour l'achat d'un Mac ou d'un iPad éligible, tandis qu'en 2021, des AirPods gratuits étaient proposés. Cette offre s'ajoute aux réductions habituelles d'Apple pour les établissements d'enseignement, les étudiants bénéficiant déjà de remises de 5 à 10 % sur la plupart des Mac, iPad et écrans Apple.

La promotion est généralement destinée aux étudiants inscrits ou admis dans un établissement d'enseignement supérieur, aux enseignants et au personnel de ces mêmes organisations, aux parents achetant au nom d'un étudiant éligible, aux employés d'un établissement d'enseignement primaire et secondaire, ainsi qu'à d'autres cas particuliers.



Il est probable que l'offre soit lancée au Canada en même temps qu'aux États-Unis, puis dans les pays européens comme la France quelques semaines plus tard.



Selon notre confrère, lors du keynote d'ouverture de la WWDC 2023, Apple prévoit d'annoncer un MacBook Air de 15 pouces plus grand, toujours équipé de la puce M2. Il a également mentionné que Apple teste apparemment de nouveaux modèles Mac Studio avec les puces M2 Max et M2 Ultra. N'oublions pas non plus le casque Apple Reality Pro ainsi que les premières bêtas d'iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14.