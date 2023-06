Apple lance le Back To School 2023 au Mexique et au Canada, bientôt en France ?

Le Back to School, c'est le moment préféré des étudiants qui souhaitent acquérir du nouveau matériel Apple ou passer par la case renouvellement. Comme chaque année, le programme dédié aux étudiants se déploie progressivement à travers le monde. Après les États-Unis début juin, c'est au tour du Mexique et du Canada.

Le Back to School 2023 arrive

C'est désormais officiel, après un lancement aux États-Unis, il y a quelques semaines, c'est au tour des étudiants mexicains et canadiens de bénéficier du programme Back to School. Le principe est simple, vous êtes étudiants inscrit ou admis dans un établissement d'enseignement supérieur, un personnel enseignant ou un membre des équipes administratives ? Vous pouvez profiter d'une carte-cadeau allant jusqu'à 150€ (ou d'une paire d'AirPods) si vous achetez un Mac ou un iPad éligible.



Pour le moment, la France n'a pas encore eu le feu vert de son Back to School 2023, mais celui-ci devrait arriver dans quelques semaines afin que tout le monde puisse commencer à préparer ses achats de la rentrée. En attendant la sortie en France, il est intéressant d'observer ce que propose Apple dans les pays qui ont déjà eu le lancement de ce programme spécial rentrée !

L'offre au Mexique

Les AirPods de troisième génération sont fournis avec chaque nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou iMac au Mexique. Pour les commandes un peu moins coûteuses, Apple intègre les AirPods de deuxième génération pour chaque nouveau Mac mini. Un Apple Pencil de deuxième génération est inclus dans chaque nouvel iPad Pro ou iPad Air. En échange d'un petit supplément financier, il est possible pour les étudiants de mettre à niveau les AirPods, vers des AirPods Pro de deuxième génération.

L'offre au Canada

Au Canada, c'est un autre son de cloche ! Apple est généreux d'une autre manière... Pour tout nouveau MacBook Air, MacBook Pro ou iMac acheté, le géant californien offre une carte-cadeau de 200 dollars. Si vous choisissez d'investir dans le tout nouvel iPad Pro, iPad Air ou Mac mini, vous aurez une carte-cadeau de 150 dollars.



Voici ce que pourront faire les étudiants canadiens avec la carte-cadeau d'Apple :

Acheter sur l'Apple Store en ligne ou en boutique physique

Acheter des applications sur l'App Store

Acheter des contenus sur l'iTunes Store

Acheter des achats intégrés dans les applications

Payer des services Apple (Fitness+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, du stockage iCloud...)

Que ce soit au Mexique ou au Canada, ces deux offres sont exclusivement réservées pour le programme Back to School, autrement dit, si vous êtes une personne active de 30 ans, vous pouvez déjà oublier votre paire d'AirPods gratuite ou votre carte-cadeau de 200 dollars.



En ce qui concerne la France, le Back to School devrait être déployé dans peu de temps, ce qui reste encore inconnu, c'est la date de lancement ainsi que l'offre qui sera sélectionnée. Plutôt carte-cadeau ou paire d'AirPods offerte ?



