iOS 16 : un bug dérange déjà certains utilisateurs qui ont installé la mise à jour

Depuis 19h00, les utilisateurs Apple du monde entier qui détiennent un iPhone éligible peuvent installer la nouvelle mise à jour majeure : iOS 16. Au programme, une tonne de nouveautés fantastiques comme l'écran de verrouillage avec une personnalisation et des widgets ou encore la modification/annulation des iMessage envoyés. Toutefois, ces bonnes nouvelles s'accompagnent d'un problème très embêtant...

Il est impossible de mettre à jour ses applications

2 mois et demi, c'est le temps qu'a eu Apple pour trouver les bugs et instabilités d'iOS 16, malgré le soutien des développeurs et des testeurs publics, un bug est passé entre les mailles du filet. De nombreux utilisateurs qui ont installé iOS 16 affirment qu'ils ne peuvent plus mettre à jour leurs apps depuis l'App Store.



Que ça soit en 3G, 4G, 5G ou en WiFi, il est impossible de télécharger les dernières versions de ses applications préférées.

Un message d'erreur apparaît systématiquement chez énormément de personnes :

Une erreur s'est produite. Veuillez essayer ultérieurement.

Avec iOS 16, Apple vous demande d'accepter les nouvelles conditions générales de ses services multimédias, ce serait nécessaire pour obtenir les récentes mises à jour des applications installées sur votre iPhone.



Le problème se présente pile au moment où vous validez les conditions générales. Bien sûr, la simulation de lire les conditions ne résout en rien le problème, ce qui prouve qu'il ne s'agit pas d'un système de vérification.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est : est-ce un souci au cœur d'iOS 16 ou s'agit-il d'une difficulté qui se trouve directement chez Apple qui rencontre un gigantesque trafic sur ses serveurs depuis la publication d'iOS 16, tvOS 16 et watchOS 9 ?



Pour le moment, il est trop tôt pour le dire, mais il y a fort à parier qu'Apple s'exprime rapidement à ce sujet.

De ce que nous avons remarqué, toutes les personnes ne sont pas concernées, ce qui voudrait dire que le problème pourrait se présenter sur certaines générations d'iPhone seulement.



Merci à TienOu Etienne Dvl



Mise à jour le 12/09/2021 à 21h55 : Apple a corrigé le bug