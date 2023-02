Apple teste déjà iOS 16.3.1 pour corriger les bugs d'iOS 16.3

Apple est déjà sur le coup pour iOS 16.3.1, à en croire les relevés statistiques de nos confrères de chez MacRumors. On ne sait pas encore quand la mise à jour sera publiée, mais elle sera probablement disponible ce mois-ci, avant la version finale d'iOS 16.4 dont la bêta devrait commencer incessamment sous peu.

iOS 16.3.1

C'est à chaque fois la même chose, les médias américains repèrent régulièrement des mises à jour à venir, comme ce fut le cas avec 16.0.3 et iOS 16.1.1. Les mises à jour mineures comme iOS 16.3.1 ne contiennent que des corrections de bogues et des correctifs de sécurité.



Sur iOS 16.3 par exemple, nous avons remarqué pas mal de ralentissements. Si vous ne redémarrez pas régulièrement votre iPhone, il se peut qu'il présente des lenteurs jusqu'à complètement bloquer l'interface pendant plusieurs secondes. Nous n'avons pas trouvé la cause, mais c'est comme si la mémoire vive était complètement saturée, même sans lancer un jeu ou une app gourmande.

iOS 16.4 à venir

En attendant, l'attente se poursuit pour la première bêta d'iOS 16.4, qui sera probablement une mise à jour plus importante avec quelques nouvelles fonctionnalités. Parmi les fonctionnalités attendues, sinon Apple Pay Later aux US, le compte épargne Daily Cash pour les titulaires d'une Apple Card, les notifications push web via Safari ou encore CarPlay 2.0.



La dernière mise à jour 16.3 ne contenait pas grand chose avec la prise en charge des clés de sécurité physique en tant qu'option d'authentification à deux facteurs pour les comptes Apple ID, la disponibilité mondiale de la protection avancée des données pour un chiffrement iCloud étendu, un nouveau fond d'écran Black Unity et la prise en charge de la deuxième génération de HomePod.

iOS 17

Des traces d'iOS 17 sont également apparues dans les relevés de plusieurs sites ces derniers jours, attestant qu'Apple travaille activement dessus. Il se murmure que les nouveautés ne seront pas énormes, Apple ayant dépriorisé iOS 17 pour son casque de réalité étendue. La première bêta sortira le 5 juin à l'occasion de la WWDC 2023.