iOS 16.1 : certains utilisateurs subissent des déconnexions Wi-Fi plusieurs fois par jour

Depuis le 24 octobre, les propriétaires d'iPhone éligibles à iOS 16 peuvent télécharger la dernière mise à jour iOS 16.1, la fameuse version qui apporte la fonctionnalité "Live Activities" qui a connu un peu de retard sur son développement. Si au premier coup d'œil tout semblait parfait avec cette mise à jour, elle est devenue en seulement 72 heures un véritable cauchemar pour certains utilisateurs !

Des déconnexions Wi-Fi aléatoires plusieurs fois par jour

Quand un bug est fréquent et se produit chez plusieurs milliers d'utilisateurs, les forums d'entraide et les réseaux sociaux sont rapidement envahis de témoignages décrivant l'anomalie rencontrée. C'est justement ce qui se passe avec iOS 16.1, la mise à jour provoque chez beaucoup de clients Apple des déconnexions Wi-Fi répétitives quand ils sont connectés à un réseau sécurisé ou non.



D'après plusieurs déclarations, les déconnexions peuvent intervenir à n'importe quel moment de la journée, que l'on soit proche de son routeur ou dans une zone couverte un peu plus éloignée. Deux anomalies se produisent :

Les déconnexions interviennent pendant l'utilisation (la majorité des retours)

(la majorité des retours) Les déconnexions interviennent durant une longue période en veille

Pour le moment, personne n'a réussi à faire de lien avec une autre fonctionnalité de l'iPhone qui pourrait provoquer les déconnexions, l'explication pourrait se trouver au cœur des codes d'iOS 16.1. Ce qui est regrettable, c'est que malgré une longue période de bêta qui a duré plus d'un mois, Apple n'a pas détecté ce problème avec le soutien massif des développeurs et des testeurs publics. On imagine que la firme de Cupertino a dû recevoir plusieurs signalements sur ce dysfonctionnement pendant le programme de bêta.

Le problème peut-il être résolu avec une réinitialisation des paramètres réseau ?

Quand vous avez un dysfonctionnement lié au réseau Wi-Fi ou aux données cellulaires sur un appareil Apple, la première chose que vous recommande l'assistance technique d'Apple, c'est de réaliser une réinitialisation des paramètres réseau.

Ce procédé a l'avantage de n'effacer aucune donnée personnelle, la seule chose qui disparait, c'est la connexion automatique aux réseaux Wi-Fi déjà connus.



Plusieurs témoignages expliquent avoir effectué cette manipulation après avoir téléphoné à l'assistance technique d'Apple. Malheureusement, cela n'a pas permis de résoudre le problème des déconnexions ni de les diminuer, le problème est resté identique chez les personnes concernées.



À l'heure actuelle, les développeurs de l'Apple Park travaillent activement sur la prochaine étape majeure du cycle iOS 16 : la mise à jour iOS 16.2. Étant donné qu'un certain nombre d'utilisateurs sont concernés par ces déconnexions Wi-Fi, il y a fort à parier que la firme de Cupertino déploie dans les prochaines semaines une mise à jour iOS 16.1.1 qui corrigera ce bug.



Via