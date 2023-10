iOS 17.2 va corriger les ralentissements WiFi que subissent certains utilisateurs

Avec le lancement d'iOS 17, de nombreux possesseurs d'iPhone qui ont fait la mise à jour se sont plaints de rencontrer des difficultés avec leur réseau WiFi. Si la connexion à un réseau WiFi est toujours rapide et fonctionnelle, le problème se trouve au niveau des performances, iOS 17 a causé un ralentissement des vitesses en WiFi ainsi que des déconnexions répétitives, Apple le reconnaît dans sa réponse à un média.

Avec iOS 17.2, plus de problème !

Le mois dernier, Apple a dévoilé la mise à jour iOS 17, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les utilisateurs d'iPhone compatible. Cependant, la transition n'a pas été sans heurts pour certains, comme en témoignent les problèmes de connectivité Wi-Fi qui ont suivi la mise à jour. Certains utilisateurs ont signalé des pertes de connexion et un ralentissement majeur des performances Wi-Fi, rendant l'expérience moins fluide.



Suite à ces problèmes, un rapport a été soumis à Apple par l'équipe d'iClarified, attirant l'attention du géant californien sur les problèmes de connectivité rencontrés. Apple a réagi en développant la mise à jour iOS 17.2 pour remédier à ces dysfonctionnements. Actuellement, cette mise à jour est accessible aux développeurs et aux utilisateurs qui ont accès à la version bêta publique, leur permettant de tester les nouvelles modifications logicielles avant leur déploiement général.

Dans la version 21C5029g de la mise à jour, des correctifs spécifiques ont été apportés pour résoudre les problèmes de connectivité Wi-Fi. Ces modifications logicielles ont visiblement résolu les problèmes, promettant une expérience Wi-Fi améliorée pour tous les utilisateurs affectés une fois la mise à jour largement déployée.



Pour ceux impatients de résoudre ces problèmes de connectivité, la mise à jour iOS 17.2 peut être installée en accédant à Réglages > Général > Mise à jour logicielle, il vous suffira d'activer les bêtas publics afin de bénéficier de la bêta d'iOS 17.2 avant son lancement officiel qui devrait avoir lieu avant l'année prochaine.