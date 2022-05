Comme Apple avec l'iPhone Fold, Google prend son temps pour le Pixel Fold

⏰ Il y a 6 heures

Alexandre Godard

SI vous êtes dans l'attente d'un smartphone pliant de la part de Google, nous ne pouvons que vous souhaiter bon courage ! En effet, les derniers bruits de couloir sont unanimes sur le fait qu'un nouveau report de 2 à 3 ans est prévu.

Le Pixel Fold une nouvelle fois retardé

Google prend son temps en ce qui concerne la production d'un smartphone pliable. La marque n'a jamais officiellement déclaré qu'elle travaillait sur ce segment mais tout comme Apple, on se doute qu'elle a des idées en tête et des prototypes dans les bureaux.



Ce smartphone, généralement appelé Pixel Fold par la presse tech', se fait désirer depuis plusieurs années et au vu des dernières informations, ce n'est pas près de changer. Comme rapporté par The Elec, le géant américain aurait une fois de plus retardé le lancement de son smartphone pliant.



La raison, le produit ne serait pas à la hauteur des attentes de l'entreprise. Rappelons que le Pixel Fold fait parler de lui depuis 2019 et avait été annoncé par les rumeurs pour la fin d'année 2021.



Du côté des caractéristiques, on évoque un écran extérieur de 5.8 pouces et un écran intérieur de 7.6 pouces. Le téléphone serait équipé d'une coque en verre ultra-fine et les dalles OLED seraient fournies par Samsung.

Contrairement à Samsung justement qui fonce dans le domaine, Google souhaiterait prendre son temps pour développer une puce ainsi qu'un écosystème cohérent qui serait parfaitement adapté à ce type de smartphone. Une manière de procédé qui n'est pas sans rappeler celle d'Apple.



En parlant d'Apple, l'iPhone Fold n'est pas non plus à un stade très avancé. Les nombreuses dernières rumeurs évoquent un retard conséquent et une sortie officielle pour 2024 voire même 2025.



La pomme ne serait pas pressée de sortir ce produit et attendrait que le marché soit mature. À noter qu'elle pourrait tout à fait envisager d'abandonner définitivement le projet si elle se rend compte que ce style de téléphone n'intéresse pas plus que ça.



Finalement, on attend de voir qui de Google ou de Apple dégainera son smartphone pliant en premier. À vous de nous donner votre avis et vos attentes.