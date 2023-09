Les explications de Kuo sur les surchauffes avec les iPhone 15 Pro

Vous l'avez probablement vu à plusieurs reprises ces derniers jours, les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont concernés par des températures élevées lors de certaines utilisations. Sans surprise, ces problèmes de surchauffes sont liés à un changement à l'intérieur de l'iPhone, Apple a réalisé des "compromis" dans la conception du système thermique.

Les explications des surchauffes remarquées chez certains utilisateurs

L'iPhone 15 Pro a récemment fait l'objet de nombreuses discussions, notamment à cause de problèmes de surchauffe remontés par beaucoup de clients. L'analyse Ming-Chi Kuo, a apporté des explications précises pour mieux comprendre ce qui se passe.



Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de saisir pourquoi certains smartphones sont victimes de hausses de températures lors de l'utilisation. La surchauffe est généralement causée par des composants hautement sollicités, comme le CPU ou le GPU. Ces composants génèrent de la chaleur lorsqu'ils travaillent intensément. Dans un espace aussi restreint que celui d'un smartphone, la gestion thermique est cruciale pour éviter des températures dangereuses pour l'appareil et son utilisateur.

Les raisons de la surchauffe des iPhone 15 Pro et Pro Max

Contrairement à ce que certains pourraient penser, les problèmes de surchauffe de l'iPhone 15 Pro ne proviennent pas du processus de fabrication en 3 nanomètres de TSMC utilisé pour la puce A17 Pro. Ming-Chi Kuo explique que l'origine de ce problème réside plutôt dans des décisions liées à la gestion thermique de l'appareil. En effet, certains choix ont été faits pour réduire le poids de l'iPhone 15 Pro. Bien que cela ait rendu l'appareil plus léger et donc plus attrayant pour certains utilisateurs, cela a eu un coût en matière d'efficacité thermique.



L'un des principaux facteurs ayant contribué à ce problème est l’exploitation d'un cadre en titane, associé à une zone de dissipation de la chaleur réduite. Ces éléments ont compromis la capacité de l'appareil à évacuer correctement la chaleur générée lors d'une utilisation intensive. Apple est bien sûr conscient de ces problèmes et prévoit de les aborder via des mises à jour logicielles. Cependant, l'efficacité de ces correctifs pourrait être limitée. Si Apple choisit de ne pas réduire les performances du CPU pour minimiser la génération de chaleur, la surchauffe pourrait persister. Pourtant, comme vu lors d'un comparatif avec les meilleurs Android, l'iPhone 15 Pro Max ne chauffe pas plus que les autres pendant les jeux, après un temps d'indexation.

Attention aux ventes

Ming-Chi Kuo met en garde : si Apple ne trouve pas de solution adéquate pour traiter ce souci, cela pourrait avoir un impact important sur les livraisons pendant toute la durée de commercialisation de l'iPhone 15 Pro. L'analyste estime par cet avertissement que les problèmes de surchauffe avec les nouveaux iPhone Pro commencent à faire beaucoup de bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce qui est clairement dévalorisant pour l'image des iPhone 15 Pro. Les consommateurs ayant eu une mauvaise expérience avec des surchauffes à répétitions avec un iPhone ou un smartphone concurrent pourrait être réticent à passer à l'iPhone 15 Pro/Pro Max.



