Le Belkin BoostCharge Pro 2024 est en promotion

Parce que nous n'avons pas toujours envie d'avoir un fil pour recharger notre iPhone, un autre fil pour recharger une Apple Watch et un troisième fil pour recharger une paire d'AirPods, il existe heureusement des solutions plus simples ! Parmi elles, il y a la station de recharge 3-en-1, un accessoire qui se vend de plus en plus. Belkin figure parmi l'un des accessoiristes les plus populaires dans ce domaine avec son BoostCharge Pro, une station de recharge avec Qi2.

Une promotion à saisir maintenant

Pour une durée temporaire, Belkin propose en ce moment sur Amazon France sa nouvelle BoostCharge Pro avec Qi2 en promotion. Normalement commercialisé au tarif de 139,99€, Belkin descend le prix à 109,99€, ce qui représente une remise de 21% par rapport au prix officiel.



Actuellement, cette station de charge 3-en-1 est l'une des plus populaires sur le marché, cela est principalement lié à ses caractéristiques, ses promesses de performances et son design qui est disponible en coloris blanc ou noir.

La BoostCharge Pro, une station de recharge qui ne déçoit pas

Contrairement à certains de ses concurrents, la BoostCharge Pro à l'avantage de bénéficier d'un alignement Qi2, ce qui permet de recharger votre appareil compatible de manière optimale, qu'il s'agisse de votre iPhone, Apple Watch ou AirPods. Grâce à la recharge sans fil rapide, vous pouvez bénéficier d'une puissance allant jusqu'à 15 W, adaptée pour tous les modèles d’iPhone 15, 14, 13 et 12. Que vous soyez en train de passer un appel FaceTime en mode portrait ou que vous regardiez une vidéo en mode paysage, cette station de recharge s'adapte à vos besoins.



En plus d'être compatible avec une large gamme d'appareils Apple, incluant les derniers modèles d'iPhone, cette station est également compatible avec toutes les Apple Watch, des Series 3 à 9, ainsi qu'avec les AirPods 2 et Pro. C'est une solution idéale pour les utilisateurs qui souhaitent tout centraliser sur un seul support de recharge.



La BoostCharge Pro est également conçue dans une démarche écoresponsable, avec un revêtement en matières plastiques recyclées post-consommation et un emballage dépourvu de plastique, ce qui reflète l'engagement de la marque envers la durabilité.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.