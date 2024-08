Quand on pense aux produits qu’a lancé Snapchat, on pense directement aux lunettes Snap Spectacles. Toutefois, la société mère de Snapchat a aussi lancé il y a plus de 2 ans un mini drone permettant de prendre des photos aériennes. Face aux faibles ventes, la commercialisation n’a pas duré longtemps, mais il y a tout de même eu un gros volume de drones qui ont été expédiés !

Snapchat rappelle ses mini drones Pixy

En 2022, Snap Inc., la société mère de l’application populaire Snapchat, a lancé un drone pour selfies innovant nommé Pixy, visant à révolutionner la prise de photos en vacances et lors d’événements extérieurs. Toutefois, cet appareil prometteur fait aujourd’hui l’objet d’un rappel urgent en raison d’un risque d’incendie lié à sa batterie.



Pixy, commercialisé comme le drone parfait à un prix abordable, s’est retrouvé sur le marché en mai 2022, avec des prix variant entre 185 $ et 250 $. Malgré son concept attrayant, le produit n’a pas rencontré le succès escompté. Après seulement quatre mois de ventes décevantes, Snap a cessé le développement et la commercialisation du Pixy. L’appareil a été retiré du jour au lendemain du catalogue d’Amazon et des sites de Snap en France et aux États-Unis, marquant un échec commercial avec seulement 71 000 unités vendues.

Selon un rapport récent de The Verge, les batteries du Pixy présentent un risque d’incendie avéré, des consommateurs ont alerté Snap sur ce danger après avoir observé une surchauffe des batteries. En conséquence, un rappel a été initié. Jusqu’à présent, quatre incidents liés à la batterie ont été signalés. L’un d’eux a provoqué un petit incendie dans une habitation et un autre a causé une blessure légère.

Instructions pour les consommateurs et remboursement

Face à ce risque, les acheteurs du Pixy sont invités à retirer la batterie de l’appareil et à ne surtout plus la charger. Snap a annoncé qu’il rembourserait intégralement tous les clients ayant acheté un Pixy que ce soit sur son site ou par un revendeur.