Votre iPhone sera bientôt entièrement assemblé par un robot

En 2024, beaucoup d’emplois sont menacés par les avancées en robotique et en intelligence artificielle. De plus, avec des entreprises comme Apple qui cherchent à maximiser leur marge de bénéfice sur la vente de chaque produit, les solutions pour remplacer l’humain par de l’automatisation sont vite trouvées. Un récent rapport mentionne que la robotique prend une place toujours plus importante sur la chaîne de fabrication des iPhone dans les pays asiatique !

Un rapport inquiétant

L’ère des smartphones totalement assemblés par des robots est à nos portes. Apple s’apprête à transformer radicalement le processus de production de l’iPhone en y intégrant une automatisation presque complète. Cette initiative apparaît dans une stratégie qui vise à réduire les coûts financiers, augmenter la capacité de production et limiter les impacts des grèves ou des départs d’employés pour cause de burn-out.



Apple a pour ambition de réduire de 50% le nombre d’employés sur les lignes d’assemblage final de l’iPhone au cours des prochaines années. Selon le rapport, la firme de Cupertino a eu le « déclic » de l’automatisation depuis les tensions à l’usine de Foxconn en novembre 2022, qui avaient dégénéré en affrontements entre travailleurs et forces de l’ordre.

Les défis et les coûts de l’automatisation

Automatiser la production de l’iPhone n’est pas sans défi. Les machines nécessaires à cette transition représentent un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars. Toutefois, Apple anticipe que ce coût sera amorti après seulement quelques années d’activités intensives des machines, rendant l’opération rentable sur le long terme. Cette démarche a poussé Apple à faire pression sur ses partenaires d’assemblage, comme Foxconn, Luxshare Precision et Pegatron, pour qu’ils investissent eux aussi dans l’automatisation.



Malgré les efforts d’Apple, certains partenaires ont hésité, estimant que la présence humaine reste essentielle pour garantir la qualité de fabrication. Cependant, la réduction des effectifs est déjà visible, le nombre d’employés chez les partenaires d’Apple est passé de 1,6 million en 2022 à 1,4 million en 2023 et cette tendance devrait se poursuivre, d’après le rapport. Certaines chaînes de production ont même vu leur personnel réduit de 30%, notamment en Chine.

Les succès de l’automatisation actuelle

L’iPhone 15 est le témoin des premiers succès de cette transition. Sous la supervision de Peter Thompson, vice-président des opérations chez Apple et fervent défenseur de l’automatisation, une part importante du processus d’assemblage final est déjà robotisée. Des machines installent des supports métalliques et des circuits imprimés sans intervention humaine toute la journée, ce qui prouve l’efficacité et la précision de ces nouveaux systèmes.



Pour soutenir cette transformation, Apple a acquis deux entreprises spécialisées dans l’automatisation : DarwinAI et Drishti. DarwinAI se concentre sur l’intelligence artificielle avancée pour optimiser les processus de fabrication, tandis que Drishti développe des technologies de vision par ordinateur qui améliorent la surveillance et le contrôle de la qualité. Ces acquisitions permettent à Apple de bénéficier de technologies de pointe pour affiner et accélérer l’automatisation de ses chaînes de production.



Si tout paraît parfait, cette transition n’est en réalité pas sans échecs. Apple a récemment annulé l’automatisation de l’installation des boutons pour l’iPhone 16 en raison d’un taux élevé de défauts.