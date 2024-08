macOS 15 : réglages réorganisés, AirDrop modernisé, Calculette repensée, Siri monochrome

Avec la mise à jour numéro 15 de macOS qui devrait être présentée à la WWDC 24, Apple prévoit de réorganiser « les menus et les interfaces utilisateur des applications », selon un rapport d'AppleInsider. L'application réglages système, dont la dernière refonte remonte à macOS 13 Ventura en 2022, bénéficiera d'une évolution majeure. L'application des paramètres n'avaient pas évolué avant cela depuis un moment. Mais ce n'est pas tout, Safari, Calculette, iCloud et autre AirDrop vont évoluer, tout comme l'icône de Siri.

Une section "réglages" repensée pour macOS 15

Avec macOS 13, Apple a renommé l'application "Paramètres système" en "Réglages système", convergeant vers un design similaire à l'application éponyme sur l'iPhone et l'iPad. Pour aller plus loin, et mieux s'y retrouver, les réglages système de macOS 15 présenteront un nouveau système d'organisation basé sur « la priorité et l'importance globale ». On peut aussi s'attendre à la même chose sur iOS 18, selon nous.



Concrètement, les catégories "Notifications" et "Sons" seront déplacées plus bas dans la liste, et les réglages généraux seront remontés, juste sous les réglages réseau. La firme de Cupertino prévoit également de déplacer les sections "Fond d'écran" et "Moniteurs" dans la même section que les Réglages généraux, tandis que la section "Confidentialité et Sécurité" sera associées à "Touch ID et mot de passe", ainsi qu'à d'autres réglages pertinents. "Siri" et "Spotlight" seront associés aux comptes Internet et au Game Center.

Les changements de design prévus sur macOS

En outre, nos confrères assurent que l'entreprise technologique la plus cotée en bourse aurait également l'intention de redessiner l'icône de la barre de menu Siri, en remplaçant l'icône colorée actuelle par une icône plate noire et blanche, et des changements de design seraient prévus pour l'application Calculette (basée sur la version d'iOS) et Safari (un menu unifié pour les contrôles de page).

Les nouvelles fonctionnalités sur macOS

Parmi les autres changements annoncés pour macOS 15 figurent une option de résumé de récupération de compte imprimable, un nouveau panneau de préférences iCloud et une nouvelle interface utilisateur pour AirDrop.

Apple Account

Le changement de marque du compte Apple, d'Apple ID à Apple Account pourrait entraîner d'autres modifications, car l'entreprise est en train de développer une nouvelle fonctionnalité appelée Printable Account Recovery Summary, ou PARS en abrégé. Une manière d'imprimer les informations importantes de son compte.

iCloud

En interne, Apple a également créé un nouveau volet de préférences iCloud, distinct des réglages de l'identifiant Apple. Les réglages iCloud seront situés dans la même section que celle où se trouvent les réglages du compte internet, d'Apple Pay et du mot de passe.

AirDrop

L'entreprise teste également une nouvelle interface utilisateur « moderne » pour AirDrop, qui contiendra les mêmes réglages de base et éléments d'interface, mais disposés de manière légèrement différente. Les utilisateurs pourront toujours décider de la manière dont ils apparaissent dans AirDrop, avec qui ils souhaitent partager des fichiers, etc. La continuité de ce qu'on trouve sur iPhone et iPad, avec notamment la possibilité d'être visible par tous pendant 10 minutes.

Date de sortie de macOS 15

Le keynote d'ouverture de la Worldwide Developers Conference d'Apple aura lieu le lundi 10 juin, l'occasion de découvrir macOS 15, iOS 18, tvOS 18, visionOS 2 et watchOS 11. Tous auront droit à la première bêta le jour même.