Les services d'Apple continuent d'exploser, mention spéciale pour l'App Store

On le sait, les services proposés par la Pomme ces dernières années connaissent un succès incontestable, décollant toujours un peu plus chaque année. Et il semblerait que 2021 ne fasse pas d'exception, puisque les différentes plateformes d'Apple ont encore connu d'excellents résultats, avec une mention spéciale pour l'App Store.

De même pour les petits nouveaux, comme Apple One ou encore Fitness+, qui amènent des revenus conséquents pour la firme de Cupertino.

Apple peut compter sur ses services pour s'assurer des revenus

Eddy Cue, le gourou des services d'Apple, a commenté les bilans de ces derniers :

Le portefeuille de services de classe mondiale d'Apple s'est avéré essentiel en 2021, alors que les gens du monde entier ont cherché de nouveaux moyens de se divertir, de s'informer, de rester connectés et d'être inspirés. Avec plus de 745 millions d'abonnements payants, Apple continue de mettre en relation les développeurs, les artistes et les conteurs du monde entier avec les utilisateurs sur plus d'un milliard d'appareils, en leur proposant des outils, des contenus et des expériences puissants qui enrichissent leur vie de façon profonde chaque jour.

App Store

600 millions de personnes dans 175 pays visitent l'App Store chaque semaine.

Les développeurs ont vendu pour plus de 260 milliards de dollars de biens et services numériques depuis 2008.

Les biens et services numériques de l'App Store ont établi un nouveau record en 2021.

Apple a enregistré une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires de l'App Store entre la veille de Noël et la veille du Nouvel An 2021.

Apple met également en avant plus de 200 jeux sans publicité et sans achat in-app dans son catalogue Arcade+.

Apple Pay & Wallet

Apple Pay compte près de 9 000 partenaires bancaires

Les habitants de près de 60 pays et régions peuvent configurer Apple Pay

La Colombie, Israël et le Mexique font partie des neuf nouveaux marchés qui ont été pris en charge en 2021.

30 millions de tickets NFC ont été utilisés dans l'application Wallet l'année dernière.

Les cartes de transport en commun fonctionnent dans plus de 200 villes

Apple TV+

Apple TV+ a accumulé un nombre étonnamment élevé de nominations à des prix, soit 736 à ce jour, mais Apple ne fournit pas d'informations sur le nombre d'abonnés.

Livres Apple

Apple Books comprend plus de 8 millions de livres et de livres audio.

Plus de 100 millions de personnes par mois utilisent la librairie numérique.

Grosse nouvelle également, puisque Apple va proposer un abonnement aux livres audio à 9,99 $.



