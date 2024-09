Le superbe Hades de Supergiant Games s'affiche aux Philippines sur iOS (màj)

En novembre dernier, Netflix a annoncé que le magnifique rogue-like Hadès de Supergiant Games arriverait sur iPhone dans son catalogue Netflix Games. L'un des meilleurs jeux de ces dernières années se rapproche un peu plus d'une sortie avec un lancement en douceur aux Philippines. Attention, il semble que ce soit uniquement une sortie sur iOS, aucune version Android n'ayant été annoncée.

Hades se montre grâce à NETFLIX

Hades compte énormément de fans, que ce soit sur PC, PS5, Xbox Series X et Switch. Après le portage sur la console de Nintendo, il n'était plus qu'une question de temps avant qu'on ne puisse s'y frotter sur écran tactile. Comme pour Sonic Mania, qui n'est pas encore sorti dans le monde entier sur iOS et Android, Hades s'offre un premier test grandeur nature, l'occasion de découvrir que la version pour iOS offre des commandes tactiles entièrement personnalisables et la prise en charge des manettes. Regardez la bande-annonce Netflix de Hades pour iOS ci-dessous :

Pour l'instant, Hades est disponible uniquement aux Philippines sur iOS. Si vous souhaitez l'essayer dans le cadre de ce lancement progressif, il vous faudra un compte philippins sur l'App Store, la méthode étant la même que pour créer un compte américain.

Notre avis sur Hades

Préparez-vous à embarquer dans un voyage palpitant à travers les Enfers en constante évolution dans ce jeu de type "dungeon crawler", où vous incarnez le Prince immortel des Enfers et défiez Hadès pour vous échapper vers la surface, soutenu par les dieux grecs. Ce RPG roguelike bourré d'action combine des batailles intenses et techniques, des bonus divins stratégiques offerts par les Olympiens et une narration profondément captivante remplie de dieux, de fantômes et de monstres, le tout sur fond de mythologie grecque. Un titre vraiment unique, beau et prenant à souhait, conçu pour être rejouable à l'infini.



Espérons que le jeu soit compatible 120 Hz, ce qui ne semble pas encore le cas à date. Le seul bémol est qu'il faudra un abonnement à Netflix...



: le jeu sortira le 19 mars dans le monde entier.

Télécharger le jeu gratuit Hades - NETFLIX