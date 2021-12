FINAL FANTASY VI Pixel Remaster sortira en février 2022 sur mobile et PC

Avant de passer en 2022, Square Enix vient d'annoncer le dernier opus de la série Final Fantasy Pixel Remaster. Final Fantasy VI Pixel Remaster était le jeu que les fans attendaient le plus de cette saga. Après la sortie de Final Fantasy V Pixel Remaster (17,99 $) le mois dernier, le studio nous explique que l'épisode 6 a été reporté au début de l'année prochaine.

An update on the Final Fantasy VI pixel remaster.



For more information, including details on the additional pre-purchase items, please read: https://t.co/V5ebtbbRcg pic.twitter.com/48dg9lZGGB