Unicycle Legend fait suite au loufoque "Unicycle Hero" sur iOS et Android

Si vous aimez les jeux du développeur Unept, notamment Unicycle Hero qui a été lancé au début de 2018, vous allez adorer la suite baptisée Unicycle Legend. Le principe de base du jeu était que vous concourriez dans une variété d'épreuves d'athlétisme, allant d'épreuves typiques comme le lancer de javelot à des épreuves plus absurdes comme le renversement de table, mais tout cela en conduisant un monocycle. Cela induisait un gameplay très compliqué et des situations aussi hilarantes qu'agaçantes.

Unicycle Legend arrive sur mobile

Cinq ans plus tard, Unept nous propose donc une version revisité avec Unicycle Legend. Plutôt que des événements sportifs traditionnels, Unicycle Legend propose quelque chose qui s'apparente davantage à un jeu de plateforme aléatoire, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce suivante :

Unicycle Legend n'est pas une mince affaire. Le titre contient 120 niveaux difficiles et de nombreux costumes pour habiller votre héros en monocycle. Cela change sensiblement par rapport à la chasse au meilleur score du premier opus, mais Unicycle Legend n'en est pas moins intéressant avec de nombreux obstacles qui se dressent devant votre mono-roue : bombes, pièges, gouffres et autres araignées...



Unicycle Legend est prévu pour le 5 avril sur iOS, et vous pouvez le précommander sur l'App Store, mais si vous êtes sur Android, ce titre si particulier est disponible dès maintenant sur le Google Play Store. Si vous êtes fan des précédents jeux Unept, comme Unicycle Hero, jetez un coup d'oeil à Unicycle Hero, Level With Me, Lava Bird et Hue Ball.

Télécharger le jeu Unicycle Legend