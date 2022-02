Cut the Rope: BLAST fait une sortie surprise sur iOS et Android

Surprise en ce lundi 21 février, Om Nom fait son retour sur l'App Store et le Play Store. Le nouveau jeu de casse-tête officiel de Cut the Rope, l'un des pionniers du genre sur mobile, s'appelle Cut the Rope : BLAST. Le but reste le même, se goinfrer de bonbons, le met favori de notre petit monstre vert, mais d'une nouvelle manière. Les amateurs de match-3 peuvent se mettre à table.



Cut the Rope: BLAST coupe le cordon avec ses origines

Un nouveau jeu de la série Cut the Rope fait son apparition. Rejoignez Om Nom dans sa traque de bonbons ! Aidez-le à résoudre de nouveaux casse-têtes.

Vous l'aurez compris, avec Cut the Rope : BLAST, les développeurs de Skywalk, ont changé l'approche originelle pour proposer une toute nouvelle expérience. Enfin, toute nouvelle n'est pas nécessairement le bon mot puisque les jeux comme Candy Crush ou Pet Rescue Saga sont les têtes de pont du style match-3 depuis des années et des années. Un choix discutable qui vient certainement du fait que ce n'est pas ZeptoLab qui s'est occupé du titre du jour.



Pour autant, si les puzzles où il fallait couper les bonnes cordes au bon moment n'ont pas été reconduits, Cut the Rope Blast reste un bon jeu pour les fans. C'est joli, entraînant et addictif.



Regardez le trailer vidéo :

Voici les caractéristiques de Cut the Rope Blast :

RÉUSSISSEZ des casse-têtes grâce à des objets et des bonus

Jouez à travers de superbes niveaux

Des missions et des objectifs variés rendent le jeu encore plus amusant !

Regardez Om Nom et ses amis évoluer dans de nouveaux épisodes !

Du contenu quotidien pour vous amuser à tout moment !

Des niveaux infinis pour ne jamais vous ennuyer !

Jouez sans connexion avec le mode hors ligne

Lancez-vous dans la ligue des champions ! Restez à l'affût pour ne pas perdre de rang !

Pour ceux qui aiment faire correspondre les blocs de couleurs entre eux, le téléchargement est gratuit sur App Store et sur Play Store. N'hésitez pas à partager votre avis après l'avoir testé dans les commentaires.



Télécharger le jeu gratuit Cut the Rope: BLAST