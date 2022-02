My Hero Ultra Impact est de sortie sur iOS et Android

Le mois dernier, Bandai Namco a annoncé que My Hero Ultra Impact, basé sur My Hero Academia, sortirait en dehors du Japon cette année. L'éditeur avait profité de cette occasion pour lancer les pré-commandes, sans toutefois dévoiler la date de sortie. La version japonaise originale de My Hero Ultra Impact a été téléchargée plus de 3 millions de fois avant sa sortie en Occident, et elle peut désormais être téléchargée sur iOS et Android en dehors du Japon. Les serveurs devraient être mis en service dès demain matin, mais vous pouvez le télécharger dès maintenant pour être prêt.

My Hero Ultra Impact débarque sur mobile

My Hero Ultra Impact est un jeu de combat et de collection de héros en 3 contre 3 en arène, des illustrations exclusives de personnages, et plus encore. Comme cela a été révélé le mois dernier, la version européenne sera mise à jour avec du contenu dès le départ.



Regardez le trailer de My Hero Ultra Impact ci-dessous :



Si malgré le trailer vidéo, vous n'avez pas compris ce qui vous attend dans My Hero Ultra Impact, il s'agit d'une sorte de mélange entre Pokémon et Final Fantasy Tactics avec une bonne dose de folie et d'humour que l'on retrouve dans le manga original. RPG oblige, un pan entier du jeu repose sur la progression et l'assimilation de techniques de combat.



Si vous souhaitez jouer à My Hero Ultra Impact, vous pouvez le télécharger sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu est gratuit, mais vous pouvez acheter des sets de gemmes pour faciliter l'évolution de votre équipe de héros.



Au cours des dernières années, Bandai Namco Entertainment a sorti de nombreux jeux basés sur My Hero Academia sur différentes plateformes comme My Hero One's Justice 2 sur Xbox, PS4, Switch et PC.

Télécharger le jeu gratuit MY HERO ULTRA IMPACT