Nouveaux jeux : Avatar Generations, Roterra 4 - Magical Revolution et Dungeon Ward

Aujourd'hui, 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement Avatar Generations, Roterra 4 - Magical Revolution et Dungeon Ward.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Avatar Generations (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v0.1.07, 305 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) Le studio japonais nous propose de rejoindre le Gaang ! Créez votre propre équipe de l'Avatar avec tous vos héros préférés d'Avatar, le dernier maître de l'air, et bientôt d'Avatars d'autres générations ! Aang, Katara, Sokka, Toph, Suki, et Zuko, ainsi que les irremplaçables Appa et Momo t'attendent pour accompagner l'Avatar dans la quête de son destin, pour la première fois sur mobile.



Voyagez à travers les Quatre Nations dans une carte d'aventure vivante avec une exploration semblable à un puzzle, revivant les moments clés de la série bien-aimée tout en explorant des histoires nouvelles et originales ! Envoyez des équipes aux quatre coins du monde pour se battre automatiquement, gagner des ressources et des améliorations précieuses. Espérons que le modèle free-to-play soit équilibré ! Télécharger le jeu gratuit Avatar Generations





Pickle Pete: Survival RPG (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v0.0.13, 140 Mo, iOS 11.0, Frojo Apps) Une substance mystérieuse a transformé Pete en cornichon !



L'obscurité s'est installée sur le monde, et notre héros doit trouver un moyen de survivre contre les vagues de forces maléfiques. Empilez, équipez et créez d'innombrables combinaisons de constructions uniques pour devenir plus fort que vos ennemis. Trouvez l'antidote et sauvez le monde ! Télécharger le jeu gratuit Pickle Pete: Survival RPG





Pompom: The Great Space Rescue (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.3, 433 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) Dans ce jeu de plateforme qui respire le rétro, vous ne contrôlez pas Pompom le hamster : vous l'aidez en déplaçant les plateformes et les objets qui l'entourent. Vous pouvez par exemple poser des ressorts, construire des ponts, tailler des vignes ou même illuminer des fantômes. De l'espace aux plages pleines de poissons volants en passant par des temples anciens perdus dans la jungle, aidez Pompom à déjouer ses ennemis et à battre le Capitaine Chat et sa bande. Télécharger le jeu gratuit Pompom: The Great Space Rescue





Color Sign (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v2.0, 20 Mo, iOS 9.0, Vikas Pawar) Color Sign défie votre esprit et teste vos réflexes.



Comment jouer ? Appuyez sur l'écran pour arrêter la flèche à l'endroit où la couleur correspond. Plus vous correspondez rapidement, plus votre score est élevé. Cela semble facile ? Pouvez-vous marquer 20? Faites la course contre la montre en vous affrontant pour le meilleur score du classement mondial. Télécharger le jeu gratuit Color Sign





Retro Arcade for Watch (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2023.3, 33 Mo, iOS 16.1, Red Sprite Studios) Retro Arcade est une collection GRATUITE de jeux d'arcade classiques sur votre poignet et sur votre téléphone !



L'app comprend les jeux suivants : Kepler Attack - présenté dans les collections Apple "Great on watchOS 6" et "Our Favourite Apple Watch Apps" !

Asteroid Commando - un super titre

Red Baron 1917 - affrontez des flottes d'avions ennemis dans ce jeu de tir de la Première Guerre mondiale.

Jet Attack - un tout nouveau jeu de tir qui se déroule au-dessus d'une ville et dans lequel vous combattez des ovnis. Télécharger le jeu gratuit Retro Arcade for Watch





Valiant Hearts: Coming Home (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.0, 1022 Mo, iOS 15.0, Netflix, Inc.) Exclusivement réservé aux abonnés Netflix.



Un jeu d'aventure et de réflexion qui est la suite du jeu d'aventure plébiscité sur la Grande Guerre. Coming Home reprend l'aventure où le jeu d'origine l'avait laissée, en continuant de raconter l'histoire de ces gens ordinaires propulsés dans l'enfer de la Première Guerre mondiale, avec une réalisation magnifique et toujours ce côté pédagogique intéressant. Télécharger le jeu gratuit Valiant Hearts: Coming Home





Zold:out Global (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v00.12.23, 845 Mo, iOS 12.0, C4Cat Entertainment Ltd.) Zold:out est un RPG tactique basé sur le tour par tour, fusionné avec le deck building. Vous utiliserez plusieurs armes en un tour pour défier des ennemis puissants dans un champ de bataille sans grille. Recrutez des clercs, forgez des armes et sauvez le monde grâce à votre stratégie et votre créativité !



Le cœur du gameplay tourne autour de l'utilisation de points d'action et de cartes. Chaque personnage dispose de 12 points d'action qui peuvent être dépensés pour effectuer des actions en combat. Le nombre de points d'action restants affectera la durée des tours suivants. Les joueurs peuvent choisir de dépenser tous leurs points d'action d'un coup pour infliger des dégâts massifs, ou d'en conserver quelques-uns pour des mouvements et une stratégie plus flexibles. Télécharger le jeu gratuit Zold:out Global





Dungeon Ward (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v2023.2.1, 434 Mo, iOS 13.0, Frantisek Liska) Dungeon Ward est un jeu d'action en solo hors ligne, mélangé avec un Dungeon Crawler. Il se concentre sur le combat en temps réel, le pillage, la construction de personnages RPG, les quêtes et les combats de boss. Un très beau RPG d'action avec une progression intéressante et complète (personnage de niveau, articles, statistiques, arbres de compétences, ville avec magasins, quêtes, boss, etc.), le tout dans des niveaux 3D générés aléatoirement. Télécharger le jeu gratuit Dungeon Ward





Princess Farmer (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.01, 482 Mo, iOS 9.0, Whitethorn Digital) Princess Farmer est un jeu de puzzle et de roman visuel de type match3 avec des mécanismes faciles à apprendre et différents styles de jeu.

L'histoire se déroule par épisodes, à la manière d'un anime de magical-girls, chacun d'entre eux durant entre 20 minutes et 1 heure, selon le style de jeu choisi, vos compétences et si vous décidez de sauter les interactions dialoguées. Télécharger le jeu gratuit Princess Farmer





Card Brawl: Dungeon Slayer (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.00.17, 357 Mo, iOS 11.0, cloudcade) Les fans de constructeurs de deck roguelike sauront de quoi il est ici question ! Frayez-vous un chemin à travers une nouvelle aventure à chaque partie ! Dans Card Brawl, vous rédigez des cartes au fur et à mesure que vous progressez, ce qui rend chaque niveau plus intéressant que le précédent.

Des boss, des quêtes et de la magie complète la panoplie ! Télécharger le jeu gratuit Card Brawl: Dungeon Slayer





Rise of the Footsoldier Game (App, iPhone / iPad, v1.0, 1,3 Go, iOS 11.0, Andrew Loveday) Incarnez l'un des trois anti-héros. Les joueurs peuvent collecter et choisir parmi une gamme d'armes individuelles, à mesure qu'ils progressent dans chaque niveau, se frayant un chemin à travers des gangsters, des hooligans et des flics corrompus pour affronter les antagonistes de la série, Fisher et Greener, dans une nouvelle histoire de Footsoldier. Les joueurs doivent faire preuve de rapidité et d'habileté au combat pour éviter les ennemis, et s'engager dans des combats ouverts intenses pour prouver qui est vraiment le patron ! Télécharger Rise of the Footsoldier Game à 4,99 €





Nouveaux jeux payants iOS :

Fantasy Realms by WizKids (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0, 62 Mo, iOS 11.0, BrettspielWelt) En tant que souverain, c'est à vous de construire le royaume le plus puissant du monde ! Choisirez-vous de suivre les tactiques militaires et de balayer tout sur votre passage avec une armée massive ? Allez-vous vous tourner vers la sorcellerie et contrôler une île inaccessible entourée de flammes impénétrables ? Le choix vous appartient, aucun royaume ne sera jamais le même dans Fantasy Realms.



Fantasy Realms s'apprend en quelques secondes : piochez une carte, défaussez une carte. Mais dans ce cas, vous pouvez piocher dans la pioche ou dans la défausse ! Télécharger Fantasy Realms by WizKids à 5,99 €





Hacker the Beginning (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.013, 181 Mo, iOS 10.0, Furkan Yurtsever) Une histoire pleine d'aventure et d'action vous attend.

Prouvez que vous êtes un vrai hacker. Passez les pare-feu, infiltrez les systèmes et accomplissez des missions.



Découvrez les vulnérabilités du monde numérique. Prouvez que tous les systèmes ne sont pas fiables en exploitant les faiblesses de la technologie. Votre objectif est de trouver les vulnérabilités des systèmes, de craquer les mots de passe, de pirater les réseaux, de voler des données et de les utiliser pour découvrir des informations importantes afin d'atteindre la fin de l'histoire. Télécharger Hacker the Beginning à 2,49 €





Super Mega Lucky Box (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 19 Mo, iOS 11.0, BrettspielWelt) Dans ce jeu aussi simple que plaisant, révélez les chiffres un par un et fermez une case correspondante sur l'une de vos cartes.

Votre objectif est de marquer autant de points que possible, et vous y parviendrez principalement en barrant les neuf chiffres imprimés dans une grille de 3x3.

Réussissez trois fois de suite à débloquer des bonus, qui peuvent vous aider à fermer plus de cases et à déclencher encore plus de bonus. Télécharger Super Mega Lucky Box à 3,49 €





Planète Pacha : Renaissance (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,2 Go, iOS 12.0, scorpiogame) « Planète Pacha : renaissance » est le premier projet de Scorpio Game, un studio taïwanais indépendant de création de jeux. Ce jeu d'énigmes va apporter aux joueurs une expérience immersive inédite grâce à ses scènes dessinées à la main, à son style de déduction aisé et au thème principal du jeu qui s'articule autour de la vie quotidienne. Télécharger Planète Pacha : Renaissance à 4,99 €





Roterra 4 - Magical Revolution (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, 505 Mo, iOS 16.0, Dig-It Games) DiG-iT! Games présente le nouveau membre de la saga : Roterra 4 Magical Revolution. Ce nouvel épisode de la série à succès propose 35 niveaux de tous les nouveaux puzzles construits à la main qui intensifient le voyage stimulant en perspective à travers ce monde de conte de fées de rebondissements gravitationnels, de chemins brouillés et de blocs rotatifs. Retrouvez plus de 70 énigmes uniques à travers de mystérieuses grottes remplies de lave, des extrêmes glacés et des déserts dévastateurs. L'occasion de chevaucher des ours polaires, repousser les scorpions attaquants et renverser le monde avec de nouveaux mécanismes dans de nouveaux environnements. Télécharger Roterra 4 - Magical Revolution à 5,99 €





World Heroes 2 Jet (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 174 Mo, iOS 11.0, SNK CORPORATION) World Heroes 2 Jet est un jeu de combat publié par SNK en 1994.

C'est le troisième titre de la série WORLD HEROES. Seize héros, méchants et autres combattants se sont réunis pour déterminer qui est le plus fort du monde.

Avec des dashs, des back steps, et l'ajout d'un système de contre, vous pouvez profiter de combats rapides. Télécharger World Heroes 2 Jet à 4,99 €