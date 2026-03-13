Bons plans iOS : Jollys Mahjong, Subnautica, Cat Quest, SpellForce - Heroes & Magic et MetaWeather

Les bons plans iOS du jour : 1 app gratuite, 2 jeux gratuits et 6 promos avec notamment Jollys Mahjong, Subnautica, Cat Quest, SpellForce - Heroes & Magic et MetaWeather. L'occasion d'économiser 35 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Adventure in Wonderland (Jeu, Casse-tête, iPhone, v3.1, VO, 209 Mo, iOS 11.0, Syntaxity Inc.) passe de 2,99 € à gratuit. Adventure in Wonderland est actuellement en promotion (gratuit au lieu de 2,99 € en in-app). C'est un jeu d'aventure point-and-click en vue à la première personne inspiré d'Alice au pays des merveilles, où tu explores, résous des puzzles et interagis avec des personnages iconiques comme le Chapelier fou ou le Chat du Cheshire. Télécharger le jeu gratuit Adventure in Wonderland

Jollys Mahjong (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone, v1.1, VF, 21 Mo, iOS 18.0, Patrick Stein) passe de 0,99 € à gratuit. Jollys Mahjong est actuellement gratuit. C’est un mahjong solitaire classique revisité en 3D élégant et relaxant : tu associes les tuiles identiques libres pour vider le plateau, avec des niveaux faits main et la possibilité d’importer tes propres layouts. Idéal pour des sessions courtes et apaisantes. Télécharger le jeu gratuit Jollys Mahjong

Applications gratuites iOS :

MetaWeather (App, iPhone, v5.4.4, VO, 35 Mo, iOS 18.6, Nathan Anthony) passe de 1,99 € à gratuit. MetaWeather est une application météo innovante et intelligente qui intègre l’IA partout pour des prévisions précises et modernes. Elle propose des résumés quotidiens générés par IA, des conditions actuelles expliquées intelligemment, radar, alertes, prévisions à 10 jours et 100 heures, thèmes personnalisables, widgets, icônes d’app custom et un assistant IA, le tout alimenté par les données Apple Weather pour une expérience futuriste et ultra-précise. Télécharger l'app gratuite MetaWeather

Promotions iOS :

Subnautica (Jeu, Action / Aventure, iPhone, v1.2.4, VF, 2.2 Go, iOS 15.0, Unknown Worlds) passe de 8,99 € à 6,99 €. Subnautica, le premier opus sorti avant Subnautica Below Zero, est un jeu d’aventure sous-marin en monde ouvert sur une planète océanique extraterrestre : explorez des fonds marins immenses, survivez en gérant faim/soif/oxygène, construisez bases et véhicules, et découvrez les mystères de l’océan. D'abord sorti sur consoles, il est extra sur mobiles ! Télécharger Subnautica à 6,99 €

Dungeon of the Endless: Apogee (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.03, VF, 282 Mo, iOS 13.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 0,99 €.

Dungeon of the Endless: Apogee est un jeu primé qui mélange rogue-like et dungeon-defense. Vous dirigez une équipe de héros crashés sur la planète Auriga : explorez un labyrinthe évolutif, protégez le générateur de votre vaisseau, construisez des défenses et affrontez des vagues de monstres pour rejoindre la surface. Sans doute l'un des meilleurs roguelikes disponibles sur l'App Store, il se distingue par une bande-son exceptionnelle, une stratégie riche et une rejouabilité impressionnante. Que pourrait-on espérer de mieux ? Télécharger Dungeon of the Endless: Apogee à 0,99 €





Cat Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.71, VO, 303 Mo, iOS 9.0, The Gentlebros.) passe de 4,99 € à 0,99 €.

Cat Quest est un RPG d’action en monde ouvert adorable et rempli d’humour félin. Vous incarnez un chevalier chat qui explore le vaste monde de Felingard, combat en temps réel dragons et monstres, sauve sa sœur otage du vilain Drakoth et accomplit des dizaines de quêtes secondaires dans des donjons regorgeant de butin. Le premier opus de l'excellent jeu d'aventure ! Télécharger Cat Quest à 0,99 €

Cat Quest II (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.7, VF, 387 Mo, iOS 13.0, The Gentlebros.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Cat Quest II est la suite adorable d’un RPG d’action 2D en monde ouvert dans un royaume fantasy de chats et de chiens. Vous incarnez un chevalier chat et un chevalier chien que vous alternez à volonté, explorez Felingard et l’Empire de Lupus, combattez en temps réel avec de nouvelles armes et sorts, accomplissez des quêtes épiques et pouvez jouer seul ou en coopération locale. Embarquez pour une aventure unique que vous n'avez jamais vécue auparavant, pleine de rebondissements félinement captivants ! Télécharger Cat Quest II à 1,99 €

Dungeons of Dreadrock 2 (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone, v1.06, VO, 808 Mo, iOS 12.0, Christoph Minnameier) passe de 7,99 € à 2,99 €. Dungeons of Dreadrock 2 est un jeu d’aventure puzzle immersif et primé en vue de dessus avec un style pixel-art rétro. Vous incarnez une prêtresse de l’Ordre de la Flamme envoyée au Mont Dreadrock : explorez 100 niveaux faits main, anticipez le comportement des ennemis et résolvez des énigmes ingénieuses pour découvrir la Couronne de Sagesse (épisode 2 de la trilogie). Télécharger Dungeons of Dreadrock 2 à 2,99 €