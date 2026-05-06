Bons plans iOS : Star Wars: KOTOR, This War of Mine, SaGa Emerald Beyond et The Centennial Case

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites et 21 jeux en promo avec notamment Star Wars: KOTOR, This War of Mine, SaGa Emerald Beyond et The Centennial Case. L'occasion d'économiser 192 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Promotions iOS :

Star Wars: KOTOR (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.7, VF, 2.3 Go, iOS 9.3, Aspyr Media, Inc.) passe de 9,99 € à 3,99 €. Star Wars: Knights of the Old Republic ou KOTOR pour les fans, est un titre RPG sorti en 2003 sur Xbox et PC, l'un des meilleurs jeux vidéo de la franchise de Star Wars.



Situé 4000 ans avant l’Empire, où vous créez votre personnage et choisissez votre voie (Jedi ou Sith) dans une aventure narrative riche avec compagnons inoubliables. À ce prix, c’est une opportunité exceptionnelle pour découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre sur iPhone/iPad. Télécharger Star Wars: KOTOR à 3,99 €

Star Wars: KOTOR II (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.2, VF, 3.6 Go, iOS 10.0, Aspyr Media, Inc.) passe de 16,99 € à 6,99 €. Sorti en 2004 sur PC et consoles, KOTOR 2 a depuis énormément évolué grâce à une communauté active qui a travaillé avec diligence pour fournir de nombreux mods non officiels. Alors que le mod TSLRCM est compatible, ce RPG basé sur la licence à succès est le meilleur titre de la saga pour de nombreux fans. Malgré son âge et sa plastique dépassée, il offre des heures de jeu de qualité, avec un joli portage mobile. Regardez la vidéo de KOTOR 2 :

Ce RPG culte reste incontournable pour les fans de Star Wars et de jeux de rôle. Télécharger Star Wars: KOTOR II à 6,99 €

This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.8.1, VF, 439 Mo, iOS 12.0, 11 bit studios s.a.) passe de 13,99 € à 0,99 €. This War of Mine est un jeu de survie poignant où vous gérez un groupe de civils dans une ville assiégée pendant une guerre, en faisant des choix déchirants pour survivre.

Le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc). Une expérience assez incroyable ! Télécharger This War of Mine à 0,99 €

FINAL FANTASY (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 393 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 12,99 € à 7,99 €. Une version remodelée en 2D du premier opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.

Pour sauver le monde des guerriers de la lumière, c’est le moment parfait ! Télécharger FINAL FANTASY à 7,99 €

FINAL FANTASY II (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 398 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 12,99 € à 7,99 €. Final Fantasy II est une version 2D remodelée du second opus emblématique de la franchise, où quatre orphelins s'allient à Minnwu, Gordon, Leila et d'autres pour affronter l'empire de Palmécia dans une épopée intemporelle aux graphismes pixels rétro charmants et à la jouabilité affinée. Doté d'un système innovant d'évolution des compétences par style de combat, de mots-clés pour débloquer l'histoire, de visuels refaits par Kazuko Shibuya, d'une bande-son réarrangée par Nobuo Uematsu, d'une UI modernisée, de combats automatiques et de support des manettes, il capture toute la magie de l'original avec des améliorations modernes. Télécharger FINAL FANTASY II à 7,99 €

FINAL FANTASY III (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 531 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. FINAL FANTASY III revient, lui aussi, dans une remastérisation 2D pixelisée, mêlant graphismes rétro modernisés et son renouvelé, pour faire revivre l'histoire intemporelle de quatre aventuriers choisis par les cristaux pour contrer les ténèbres. Avec une jouabilité améliorée, explorez ce classique grâce au système emblématique de changement de classes, permettant de switcher à volonté entre différentes compétences pour enrichir votre progression. Télécharger FINAL FANTASY III à 9,99 €

FINAL FANTASY IV (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 468 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. La version originale de FINAL FANTASY IV prend vie grâce à de tout nouveaux graphismes et un nouveau son avec cette remastérisation pixellisée en 2D !



Le royaume de Baron a déployé les Ailes Rouges, sa flotte d'aéronefs d'élite, pour attaquer les pays voisins. Bouleversé par sa missions, Cécil, chevalier noir et capitaine des Ailes Rouges, décide de lutter contre la tyrannie de Baron aux côtés de son ami fidèle et de celle qu'il aime.

FINAL FANTASY IV marque un tournant narratif fort avec des personnages charismatiques et des trahisons mémorables. Télécharger FINAL FANTASY IV à 9,99 €

FINAL FANTASY V (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VF, 641 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Une version remodelée en 2D du 5ème opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! Explorez une histoire indémodable à travers de charmants graphismes rétro. Toute la magie de l'original avec une jouabilité améliorée.



Le roi de Tycoon a ressenti une perturbation dans le vent. Lorsque les cristaux qui assurent l'équilibre du monde sont en péril, le roi vole à leur secours... mais disparaît. Ailleurs, un jeune homme et son chocobo sont attirés vers des amis qui changeront leur destinée.



FINAL FANTASY V propose la personnalisation ultime via le système de jobs le plus profond de la série. Télécharger FINAL FANTASY V à 9,99 €

FINAL FANTASY VI (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.2, VO, 964 Mo, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 9,99 €. Une version remodelée en 2D du sixième opus de la célèbre franchise FINAL FANTASY ! La guerre de la magie a fait disparaître la magie du monde. Mille ans plus tard, l'Humanité fonctionne avec des machines... jusqu'à ce qu'une jeune femme dotée d'étranges pouvoirs n'entre en scène.



Le système de magilithes permet aux joueurs de choisir quel sorts, compétences et invocations les membres de l'équipe apprennent. Tous les personnages jouables ont leurs propres histoire, objectifs et destinée. Explorez leurs destins inextricablement liés dans ce mélodrame percutant. Télécharger FINAL FANTASY VI à 9,99 €

FINAL FANTASY VII (Jeu, Divertissement / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.5, VF, 1.8 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 17,99 € à 8,99 €. Final Fantasy VII, un RPG à succès vendu à plus de 11 millions d'exemplaires, fait une entrée remarquée sur iOS. Ce premier jeu de la série à proposer des décors en 3D et des cinématiques en images de synthèse est un chef-d'oeuvre où j'ai investi plus de 100 heures sur ma PS1. Avec son scénario captivant, ses personnages attachants, son système de materias et ses combats bien conçus, FF7 reste une valeur sÃ»re, même à un prix élevé, surpassant la majorité des jeux du genre actuels, surtout avec cette promotion. Télécharger FINAL FANTASY VII à 8,99 €

FINAL FANTASY VIII Remastered (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.3, VF, 2.4 Go, iOS 15.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. Lancé pour la première fois le 11 février 1999, FINAL FANTASY 8 a rencontré un vif succès auprès des joueurs sur PS1, dépassant d'autres titres populaires de la franchise FF avec plus de 9,6 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Désormais, les joueurs peuvent découvrir FINAL FANTASY VIII sur leur smartphone ! Grâce à de nouvelles animations de personnages, le monde de FINAL FANTASY VIII est encore plus beau qu'avant. Pour l'histoire, on se retrouve au sein de la république de Galbadia, sous le joug de la sorcière Edea, qui a créé une puissante armée afin de conquérir le monde. Le système de combat retravaillé et le moteur graphique sont les atouts de celui qui a du passer après l'excellentissime FF7. Télécharger FINAL FANTASY VIII Remastered à 9,99 €

FINAL FANTASY IX (Jeu, Jeux de rôle / Divertissement, iPhone / iPad, v1.5.4, VO, 2.9 Go, iOS 15.6, SQUARE ENIX) passe de 21,99 € à 9,99 €. Celui qui est considéré comme l'un des tout meilleurs opus de la saga nippone la plus célèbre du monde est enfin arrivé en 2016 dans une version remasterisée incroyable.



Profitez de nouveautés comme les succès, un mode sans combats aléatoires, une sauvegarde automatique et un mini-jeu de cartes addictif, pour une aventure d'au moins 40 heures sans transactions intégrées. Evidemment, le jeu de rôle a été retravaillé pour ne pas piquer les yeux et les contrôles ont été adaptés au tactile (compatibles avec les manettes). Le reste de l'aventure n'a pas changé, à savoir un scénario épique suivant Djidane et Bibi dans leur quête pour sauver le cristal de la vie. À vous les chocobos, le mini-jeu de cartes hyper addictif, etc. C'est surtout le scénario digne d'un bon gros livre qui cloue toujours le bec de ses détracteurs ! Télécharger FINAL FANTASY IX à 9,99 €

SaGa Emerald Beyond (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, VO, 2.6 Go, iOS 16.0, SQUARE ENIX) passe de 49,99 € à 24,99 €. Square Enix propose son dernier grand RPG à prix "console" : SaGa Emerald Beyond. Pour justifier les 50 euros demandés, le studio nippon a mis les petits plats dans les grands avec un titre aussi beau et complet sur mobile que sur console et PC. Heureusement, la promotion du jour est incroyable !



Regardez la vidéo de présentation ci-dessous : Pour les fans, sachez que SaGa Emerald Beyond est une itération bien plus ambitieuse de son prédécesseur, SaGa Scarlet Grace Ambitions, améliorant tous les aspects du jeu. On apprécie les différents mondes qui englobent diverses cultures et paysages, ainsi que le subtil équilibre entre liberté et direction. Les amateurs peuvent foncer les yeux fermés. Télécharger SaGa Emerald Beyond à 24,99 €

SaGa Frontier Remastered (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.1, VO, 1.9 Go, iOS 13.0, SQUARE ENIX) passe de 27,99 € à 14,99 €. Les débuts de SaGa Frontier remontent à 1997 au Japon et en 1998 sur les autres continents, sur la PS1. Square Enix était un grand contributeur de cette plateforme, mais le studio reste toujours très actif sur mobile avec des portages à la pelle. Après avoir sorti FF VIII Remastered fin mars, le nippon relance un autre RPG de qualité. SaGa Frontier Remastered est une version améliorée avec des graphismes modernisés, une interface tactile, un nouveau personnage, Fuse, et des événements inédits. Il inclut huit héros avec des histoires distinctes, des combats stratégiques, et des options pour combiner attaques et compétences. Télécharger SaGa Frontier Remastered à 14,99 €

Secret of Mana (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.3.0, VF, 188 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 7,99 € à 3,99 €. Sorti sur Super Nintendo en 1993 au Japon et en 1994 en Europe, le RPG Secret of Mana a marqué son époque grâce à son système de combats dynamiques, ses graphismes somptueux et sa musique à couper le souffle. Ce jeu mélange habilement les éléments de Zelda et Final Fantasy, offrant une expérience unique. Parmi ses points forts, on note sa compatibilité avec les manettes, son statut de classique des RPG et sa longue durée de vie. Télécharger Secret of Mana à 3,99 €

Adventures of Mana (Jeu, Divertissement / Action, iPhone / iPad, v1.0.9, VO, 439 Mo, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 13,99 € à 7,99 €. Adventures of Mana, initialement développé pour iOS et Android et disponible également sur PlayStation, est un remake techniquement avancé avec des graphismes HD et une interface adaptée aux écrans tactiles. Ce jeu de rôle de Square Enix, comparable à "Final Fantasy" en termes de longueur, complexité, et richesse de combats et énigmes, se distingue par un passage de graphismes gris et jaunes à une 3D immersive et des décors enchanteurs. Bien que le jeu soit assez coÃ»teux, à environ 14 euros, il est parfois disponible en promotion. Télécharger Adventures of Mana à 7,99 €

The Centennial Case (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.1, VF, 981 Mo, iOS 12.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. The Centennial Case: A Shijima Story est un jeu d'énigmes et d'aventure unique en son genre, créé par des pointures !

Mis en scène par Koichiro Ito (Metal Gear Solid V), avec Yasuhito Tachibana, producteur de The Naked Director sur Netflix, derrière la caméra et à la mise en scène du scénario, de magnifiques séquences haletantes en prise de vue réelle se mêlent aux mystères à résoudre afin de créer un gameplay incroyablement prenant.



Quatre meurtres, commis à trois époques différentes : en 1922, 1972, et 2022.

Chaque épisode est divisé en trois parties ; le mode Scénario, le mode Réflexion, et le mode Conclusion ; chacune vous invitant vous plonger dans ce monde riche en mystères.



Un titre à ne pas manquer, surtout en promotion ! Télécharger The Centennial Case à 9,99 €

CHAOS RINGS III (Jeu, Divertissement / Aventure, iPhone / iPad, v1.2.2, VO, 1.6 Go, iOS 11.0, SQUARE ENIX) passe de 19,99 € à 9,99 €. Square Enix avait sorti Chaos Rings III en 2015, le troisième épisode de la saga RPG à succès sur mobiles. CR3 se déroule sur la planète Marble Blue. Evidemment, ce lieu est plein d'énigmes, de monstres, de trésors et de boss. Une aventure pleine de rebondissements, des combats dynamiques probants et surtout un scénario et une progression mieux que la concurrence.



Les deux premiers Chaos Ring ainsi que la version Omega étaient excellents... Attention toutefois, il n'a pas été mis à jour depuis 2020. Télécharger CHAOS RINGS III à 9,99 €

NARUTO: Ultimate Ninja STORM (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone, v1.2.9, VO, 3.2 Go, iOS 14.0, Bandai Namco Entertainment Inc...) passe de 15,99 € à 6,99 €. Naruto: Ultimate Ninja Storm (NUNS) est un jeu d'action 3D où les joueurs maîtrisent des techniques de ninjutsu, des esquives dynamiques et des combats personnalisables avec des personnages de soutien, optimisé pour mobile avec des contrôles tactiles simplifiés, une sauvegarde automatique et des modes de combat variés. Bien que ses graphismes fidèles à l'anime et ses combats fluides séduisent, l'absence de multijoueur en ligne et un mode Histoire répétitif limitent son ambition, mais les améliorations mobiles, comme le mode simple et la fonctionnalité de réessai, renforcent son accessibilité. Télécharger NARUTO: Ultimate Ninja STORM à 6,99 €

Bright Reappear (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.8, VO, 501 Mo, iOS 13.0, MICH) passe de 1,99 € à 0,99 €. Sur le continent d'Oslo, les hommes et les créatures mènent une vie paisible et tranquille. Ici, la paix dure depuis des milliers d'années. Plongés dans la paix, les hommes et les créatures oublient peu à peu l'existence des ténèbres. Et les ténèbres se répandent tranquillement.



Bright Reappear est un jeu d’aventure atmosphérique où vous affrontez l’obscurité grandissante dans un monde autrefois paisible, avec une ambiance mystérieuse et contemplative. Télécharger Bright Reappear à 0,99 €

To the Moon (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v3.7, VF, 1.3 Go, iOS 9.0, X.D. Network Inc.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Il y a des jeux poignants, qui marquent et qu'on aimerait vivre et revivre... To The Moon en fait parti, sans conteste.

Une expérience narrative à propos de deux docteurs traversant à reculons dans les souvenirs d'une homme mourant afin de réaliser artificiellement son dernier souhait.

Au travers des souvenirs que vous vivrez comme un film, votre but est de réaliser le dernier souhait de l'homme. Un RPG d'aventure comme on en trouve peu. Télécharger To the Moon à 1,99 €

Applications gratuites iOS :

Passport Photo. (App, iPhone / iPad, v1.0.6, VO, 82 Mo, iOS 15.6, Viet Ho Duc) passe de 2,99 € à gratuit. Créez sans effort votre photo de passeport, d'identité ou de visa idéale grâce à l'intégration transparente de la personnalisation de l'arrière-plan par l'IA et de l'alignement précis du visage.



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