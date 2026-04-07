Apple met à jour des apps sur l’App Store dont Candy Crush Soda Saga

Depuis quelques jours, des utilisateurs remarquent d’étranges notes de mise à jour sur l’App Store. Pour certaines applications, le texte indique simplement : « Cette mise à jour d’Apple améliorera le fonctionnement de cette application. Elle n'inclut pas de nouvelle fonctionnalité. »

Ce message « This update from Apple » (en anglais) apparaît sur des applications très variées, sans lien apparent entre elles. Mais pourquoi ?

Des applications sans lien entre elles

Voici les applications concernées (liste non exhaustive) :

Candy Crush Soda Saga (pas visible en France)

Sentry Mobile

Catan Universe

Bluetti

Mortal Kombat

Duet Display

VLC

Et de nombreuses autres…

Certaines de ces apps n’avaient pas reçu de mise à jour depuis plusieurs mois, tandis que d’autres avaient été mises à jour très récemment. Dans certains cas, Apple aurait même inséré ce texte sur une version qui n’avait subi aucun changement de code par rapport à la précédente.

Que se passe-t-il réellement ?

Pour l’instant, ni Apple ni les développeurs concernés n’ont communiqué officiellement.

Un développeur ayant publié sur Reddit explique que le texte a été ajouté par Apple lui-même sur une mise à jour qui n’avait ni nouveau numéro de version ni modification visible du contenu. L’analyse du code de certaines applications concernées n’a pas permis d’identifier de changements concrets, ce qui rend le phénomène encore plus mystérieux.



Voici nos hypothèses :

Corrections de compatibilité avec iOS 26.4 / 26.5

Beaucoup d’apps concernées n’avaient pas été mises à jour depuis plusieurs mois. Apple aurait pu forcer une mise à jour pour corriger des problèmes de compatibilité avec les dernières versions d’iOS (notamment avec les changements dans l’API, Swift, ou le nouveau SDK). Améliorations de sécurité et correctifs de vulnérabilités

C’est l’hypothèse la plus sérieuse. Apple pourrait avoir détecté des failles de sécurité dans certaines apps (surtout celles utilisant des bibliothèques tierces anciennes) et aurait imposé une mise à jour pour les corriger sans attendre l’action des développeurs. Optimisations de performance et de consommation batterie

Apple pourrait avoir optimisé le code des apps pour mieux fonctionner avec les puces A18 / M5, ou pour réduire leur impact sur l’autonomie (notamment sur les apps lourdes comme les jeux ou les lecteurs vidéo). Mise à jour des SDK et des frameworks Apple

Les apps pourraient avoir été recompilées avec la dernière version de Xcode et des frameworks Apple (UIKit, SwiftUI, AVFoundation, etc.), ce qui permet d’améliorer la stabilité et d’intégrer des améliorations invisibles pour l’utilisateur. Préparation à de futures fonctionnalités iOS

Certaines mises à jour pourraient anticiper des changements à venir dans iOS 26.5 ou 26.6 (améliorations des Live Activities, Apple Intelligence, gestion de la mémoire, etc.). Corrections de bugs liés à l’App Store ou à la signature du code

Il arrive qu’Apple doive re-signer des apps ou corriger des problèmes de provisioning pour éviter des plantages ou des refus d’ouverture.

L’hypothèse la plus probable est qu’Apple procède à des mises à jour techniques en arrière-plan pour corriger des problèmes de compatibilité, améliorer les performances, renforcer la sécurité ou résoudre des bugs liés à iOS 26.

Que faire ?

Si vous voyez apparaître « This update from Apple » sur une application, il n’y a généralement pas lieu de s’inquiéter. Il s’agit très probablement d’une intervention technique de la part d’Apple pour maintenir la compatibilité et la stabilité des apps sur iOS.



Cependant, ce comportement inhabituel soulève des questions sur la transparence d’Apple vis-à-vis des développeurs et des utilisateurs.



Avez-vous remarqué ce type de mise à jour « From Apple » sur vos applications ? Dites-nous en commentaire quelles apps ont été concernées chez vous ! L'occasion en tout cas de reparler du phénomène Candy Crush, la star des années 2010...

Télécharger le jeu gratuit Candy Crush Soda Saga