Bons plans iOS : GALAXIA 4, Monthly Dystopia, FAR: Lone Sails, SkySafari 8 Plus

Les bons plans iOS du jour : 0 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 9 promos avec notamment Monthly Dystopia, FAR: Lone Sails, SkySafari 8 Plus et GALAXIA 4. L'occasion d'économiser 40 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

GALAXIA 4 (Jeu, Casino / Action, iPhone, v6.0, VO, 12 Mo, iOS 17.0, Virtual GS) passe de 1,99 € à gratuit. Dans Galaxia 4, affrontez des flottes d’aliens dans l’espace avec votre vaisseau dans ce shooter arcade inspiré des classiques comme Space Invaders et Galaxian, jouable aussi bien sur iPhone que sur Apple Watch.

Les nostalgiques des bornes d’arcade y retrouvent avec plaisir l’esprit des jeux d’antan, particulièrement réussi dans sa version montre. Télécharger le jeu gratuit GALAXIA 4

Promotions iOS :

Monthly Dystopia (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v2.2, VO, 214 Mo, iOS 13.0, Fatih Beceren) passe de 1,99 € à 0,99 €. Une expérience de survie dystopique inspirée du roman 1984 de George Orwell, un chef-d'oeuvre qui a récemment refait surface pendant la crise COVID et certaines décisions gouvernementales. Dans cet univers oppressant inspiré de 1984, vous survivez au jour le jour dans un appartement sous surveillance totale, en gérant vos ressources limitées et en choisissant entre obéissance au régime ou aide à la résistance pour tenter de vous échapper.

Les joueurs apprécient particulièrement l’atmosphère étouffante et immersive qui recrée fidèlement l’ambiance du roman, même si certaines routines quotidiennes peuvent sembler un peu répétitives après plusieurs parties. Télécharger Monthly Dystopia à 0,99 €

FAR: Lone Sails (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.32, VO, 566 Mo, iOS 13.0, Okomotive) passe de 3,99 € à 1,99 €. Vous pilotez un véhicule unique à travers un fond marin desséché post-apocalyptique, en entretenant votre machine et en surmontant obstacles et conditions météo extrêmes tout en découvrant les vestiges d’une civilisation disparue. Beaucoup saluent cette odyssée contemplative aux graphismes et à la musique envoûtants, qui offre une expérience relaxante et émotionnelle sans jamais tomber dans la précipitation. Télécharger FAR: Lone Sails à 1,99 €

ThreeKingdoms The Last Warlord (Jeu, Simulation / Stratégie, iPhone / iPad, v2.6.7, VF, 3.8 Go, iOS 10.0, ChengDu LongYou Tech Ltd) passe de 8,99 € à 3,99 €. Plongez dans la période des Trois Royaumes en incarnant un seigneur qui gère territoires, officiers et armées dans un jeu de stratégie au tour par tour riche en événements, recherches technologiques et batailles influencées par le terrain et la météo.

Les amateurs de classiques chinois y retrouvent une profondeur et une rejouabilité impressionnantes, même si le jeu reste plus accessible et gratifiant lorsqu’on choisit les grandes factions historiques. Télécharger ThreeKingdoms The Last Warlord à 3,99 €

iWriter Pro (App, iPhone / iPad, v4.16, VO, 18 Mo, iOS 17.6, Serpensoft Group) passe de 5,99 € à 2,99 €. Cet éditeur de texte minimaliste et élégant propose une expérience sans distraction avec support Markdown en temps réel, aperçu HTML, export vers de nombreux formats et mode machine à écrire pour se concentrer pleinement sur l’écriture.

Les écrivains qui cherchent un outil simple mais puissant apprécient sa fluidité et sa fiabilité sur tous les appareils Apple, offrant un vrai plaisir d’utilisation au quotidien. Télécharger iWriter Pro à 2,99 €

SkySafari 8 Plus (App, iPhone, v8.0.3, VF, 1.2 Go, iOS 18.6, Simulation Curriculum Corp.) passe de 34,99 € à 17,99 €. Explorez le ciel nocturne en pointant votre appareil, simulez des événements astronomiques sur des millions d’années, contrôlez des télescopes et accédez à une base de données ultra-complète avec mode réalité augmentée.

Les passionnés d’astronomie considèrent souvent cette version Plus comme l’outil le plus abouti du genre, grâce à sa précision et à sa richesse de fonctionnalités. Il y a également une version Pro, mais beaucoup plus chère. Télécharger SkySafari 8 Plus à 17,99 €

Emergency Hero Flood Rescue 3D (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.5, VO, 177 Mo, iOS 13.0, Usama Majeed) passe de 4,99 € à 1,99 €. Incarnant un héros des situations d’urgence, vous devez dégager les drains et gérer les inondations en ville pour sauver la population dans ce simulateur de catastrophe en 3D.

Le concept original de gestion de crise attire les amateurs de simulations réalistes, même si l’expérience gagne à être savourée sans trop se laisser distraire par les éléments publicitaires. Télécharger Emergency Hero Flood Rescue 3D à 1,99 €

Things - Bubbles (App, iPhone / iPad, v1.1.1, VO, 9 Mo, iOS 12.0, AudioThing Ltd.) passe de 6,99 € à 2,99 €. Cet outil audio créatif transforme des bandes de filtres en bulles interactives pour générer des délais, résonances et effets sonores originaux, idéal pour ajouter de la profondeur et du mouvement à vos productions musicales.

Les musiciens et expérimentateurs adorent sa simplicité ludique et la qualité chaleureuse des effets obtenus, qui rendent le sound design à la fois intuitif et inspirant. Télécharger Things - Bubbles à 2,99 €

No More Buttons (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6.4, VO, 155 Mo, iOS 16.4, Tommy Soereide Kjaer) passe de 1,99 € à 0,99 €. Dans ce platformer puzzle dessiné à la main, vous incarnez un bouton qui doit manipuler d’autres boutons présents dans l’environnement pour avancer, en les déplaçant, tournant ou utilisant comme plateformes.

L’originalité du concept et l’excellente utilisation de l’écran tactile en font un petit jeu addictif et charmant, parfait pour des sessions courtes et réfléchies. Télécharger No More Buttons à 0,99 €