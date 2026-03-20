Bons plans iOS : The Isle of Cats, World's End Club, Welcome To Everdell et Youtubers Life Music

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites et 12 promos avec notamment The Isle of Cats, World's End Club, Welcome To Everdell et Youtubers Life - Music. L'occasion d'économiser 48 € !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Harmonium Anywhere (App, iPhone / iPad, v1.8, VO, 64 Mo, iOS 11.0, Ranjeet Singh Devgun) passe de 4,99 € à gratuit. Harmonium Anywhere est une excellente alternative mobile au véritable harmonium indien, idéale pour les voyages, les répétitions rapides avant un concert ou quand on n'a pas accès à un instrument physique, avec des échantillons sonores de haute qualité enregistrés sur un harmonium fabriqué en Inde. Cette application propose un clavier multitouch sur 3 octaves, un couplage d'octave droite, 3 niveaux de sustain réalistes, un changeur de tonalité jusqu'à 12 notes, un identificateur de notes en notations occidentale, gurmukhi et devanagari, un verrouillage de défilement, une optimisation pour iPhone/iPad, un support MIDI, un enregistrement, une lecture/ partage des enregistrements, un mode boucle par touche et des fonctionnalités pensées pour les enfants débutants. Télécharger l'app gratuite Harmonium Anywhere

Générateur de cartes de visite (App, iPhone / iPad, v1.68, VF, 208 Mo, iOS 15.6, MULTI MOBILE Ltd) passe de 2,99 € à gratuit. Créez votre propre carte de visite en quelques secondes. Pas besoin de compétences en design graphique, facile à utiliser.



Les cartes de visite sont importantes dans notre vie quotidienne lorsqu'il s'agit de marketing et de publicité. Vous n'avez pas besoin d'un graphiste pour créer vos propres cartes de visite, il suffit de cette application ! Télécharger l'app gratuite Générateur de cartes de visite

Promotions iOS :

The Isle of Cats (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone, v1.1.2, VF, 277 Mo, iOS 16.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 7,99 €. The Isle of Cats est l'adaptation numérique premium du célèbre jeu de société, où vous sauvez des familles de chats colorés en plaçant des tuiles pour remplir votre bateau avant la fin du temps. À - 30%, (prix attractif pour un board game digital complet sans pubs), c'est une excellente promo pour les amateurs de puzzles stratégiques et cosy. Télécharger The Isle of Cats à 7,99 €

World's End Club (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0, VF, 2.5 Go, iOS 13.0, Izanagigames, Inc.) passe de 9,99 € à 6,99 €. World's End Club est un action-aventure narratif unique vous plongeant dans un voyage de 1200 km mêlant side-scrolling intense et histoire thriller, créé par Kotaro Uchikoshi (Zero Escape) et Kazutaka Kodaka (Danganronpa). Avec des commandes simples, le jeu propose des phases de puzzle-action et d'aventure, offrant une histoire aux multiples ramifications selon les choix du joueur, et mettant en scène 12 personnages uniques et charismatiques. Situé dans divers lieux célèbres du Japon, le scénario imprévisible suit Reycho et son "Club des battants", une bande d'enfants "différents" réunis dans une école primaire de Tokyo. Télécharger World's End Club à 6,99 €

Clank! (Jeu, Cartes / Jeux de société, iPhone, v3.0.0, VF, 474 Mo, iOS 16.0, Dire Wolf Digital) passe de 11,99 € à 8,99 €. Clank est un jeu de deck-building primé qui met les joueurs dans la peau de voleurs audacieux, cherchant à dérober des artefacts dans l'antre d'un dragon tout en évitant de se faire repérer. Chaque avancée rend les trésors plus précieux, mais aussi la fuite plus difficile, car le moindre bruit peut attirer le dragon. C'est une promo intéressante pour un board game digital immersif et rejouable. Télécharger Clank! à 8,99 €

Welcome To Everdell (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.1, VF, 255 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) passe de 8,99 € à 3,99 €. Welcome To Everdell est l'adaptation digitale familiale du jeu de société adoré, où vous construisez la ville la plus magique possible avec des animaux anthropomorphes. Il s'agit d'une promo idéale pour un city-builder / tableau léger et charmant sans microtransactions agressives. Un titre tiré d'un jeu de plateau à succès qui offre une version numérique accessible et traduite en français ! Télécharger Welcome To Everdell à 3,99 €

Deus Ex GO (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v2.5, VF, 254 Mo, iOS 13.0, Deca Live Operations GmbH) passe de 4,99 € à 2,99 €. Deus Ex GO est un puzzle d'infiltration au tour par tour dans l'univers cyberpunk de Deus Ex, où vous incarnez Adam Jensen pour déjouer un complot terroriste via des énigmes complexes. À ce prix, ce titre Square Enix reste une excellente affaire pour les amateurs de casse-têtes narratifs.



La tactique prend donc légèrement le pas sur l'action, et ce n'est pas pour nous déplaire ! On notera l'arrivée d'un éditeur de niveaux depuis 2016, une bonne chose pour la durée de vie. Télécharger Deus Ex GO à 2,99 €

Hitman GO (Jeu, Stratégie / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.18, VF, 1.1 Go, iOS 13.0, Deca Live Operations GmbH) passe de 4,99 € à 2,99 €. Comme Lara Croft Go, Hitman GO est un puzzle stratégique au tour par tour inspiré de la saga Hitman, où Agent 47 infiltre des niveaux en diorama miniature en utilisant discrétion, déguisements et outils pour éliminer ses cibles. D'autres objectifs secondaires viennent se greffer comme finir le niveau en un nombre de tours donné, éliminer tous les ennemis ou au contraire n'en éliminer aucun.



À ce tarif, ce titre primé offre une expérience addictive et rejouable, idéale pour les amateurs de casse-têtes tactiques sans pubs ni achats forcés. Télécharger Hitman GO à 2,99 €

Otaku's Adventure (Jeu, Mots / Aventure, iPhone / iPad, v1.3, VO, 770 Mo, iOS 10.0, X.D. Network Inc.) passe de 2,99 € à 1,99 €. Otaku's Adventure est un jeu d'aventure visuelle de style anime où un Otaku célibataire vit trois aventures distinctes avec Waifu, Gohard ou une exploration fantastique, chacune modifiant sa vie. Avec plus de 35 fins, des énigmes, des mini-jeux variés (tir, combats RPG) et un DLC gratuit centré sur Waifu, le jeu offre une expérience riche et diversifiée. Télécharger Otaku's Adventure à 1,99 €

Wings of Glory (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2.0, VO, 471 Mo, iOS 13.0, Dire Wolf Digital) passe de 9,99 € à 3,99 €. Wings of Glory est l'adaptation digitale du jeu de société d'avions de la Première Guerre mondiale, où vous pilotez des biplans en combats aériens tactiques au tour par tour contre des adversaires. À plus que moitié prix, cette version cross-platform avec multijoueur en ligne est une promo solide pour les fans de dogfights historiques et stratégiques. Télécharger Wings of Glory à 3,99 €

Youtubers Life - Music (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.7.0, VF, 444 Mo, iOS 12.0) passe de 7,99 € à 4,99 €. outubers Life - Music est un simulateur de vie où vous devenez un créateur de contenu musical : enregistrez des covers, maîtrisez des instruments, formez un groupe et montez sur scène tout en gérant fans et argent. À moitié prix, cette version musique-focused est une promo fun pour simuler une carrière de star YouTube/musique. Télécharger Youtubers Life - Music à 4,99 €

Le Havre: Le Port Fluvial (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v2.2, VF, 118 Mo, iOS 12.0, Twin Sails Interactive) passe de 3,99 € à 0,99 €. Le Havre: Le Port Fluvial est l'adaptation 2 joueurs du célèbre jeu de Uwe Rosenberg, centré sur la gestion de ressources, la construction de bâtiments et la compétition pour bâtir le port le plus prospère. À moins d'un euro avec multijoueur en ligne et hot-seat, c'est une aubaine absolue pour les fans d'eurogames stratégiques. Télécharger Le Havre: Le Port Fluvial à 0,99 €

Afterplace (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2.21, VO, 247 Mo, iOS 12.0, Evan Kice) passe de 7,99 € à 1,99 €. Afterplace est un jeu indé qui propose un énorme monde ouvert, plein de secrets cachés, de trésors et de créatures. Vous courrez dans les bois, combattez des monstres et parlez à des personnages apparemment louches ! Tout cela depuis votre poche ! Mais attention, on ne sait jamais ce que la forêt peut cacher, tous les chemins ne sont pas pavés. Des labyrinthes et des donjons sont cachés dans les coins les plus reculés. Il n'y a pas de points de repère dans Afterplace. Vous devrez forger votre propre chemin. Parfaitement conçu pour les mobiles, le jeu n'a pas de boutons virtuels. Vous pouvez vous déplacer et attaquer en touchant n'importe où. Vous pouvez toucher directement les objets pour interagir ou attaquer, ou utiliser les deux pouces comme une manette traditionnelle. Un excellent titre ! Télécharger Afterplace à 1,99 €