Bons plans iOS : Balatro, Happy Game, Samorost 3, Clank et RetroPaint

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites et 12 promos avec notamment Balatro, Happy Game, Samorost 3, Clank! et RetroPaint. L'occasion d'économiser au moins 71 € !



Régulièrement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

RetroPaint (App, iPhone, v2.9, VO, 6 Mo, iOS 17.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. RetroPaint est une application de dessin qui te plonge dans l’esthétique rétro pixel art : peinture en basse résolution avec zoom pixel par pixel, outils classiques (formes, pot de peinture, texte), palettes authentiques Apple IIGS, Commodore 64 ou IBM EGA pour retrouver la vibe des vieux ordinateurs.Tu peux importer ou prendre une photo comme fond, appliquer des filtres rétro, peindre par-dessus, puis sauvegarder tes créations dans une galerie. Parfait pour créer du pixel art authentique ou donner un style 8-bit à tes images. Télécharger l'app gratuite RetroPaint

AIBODY (App, iPhone, v2.1, VO, 21 Mo, iOS 14.0, AiryOne) passe de 19,99 € à gratuit.

AIBODY est une application santé communautaire récente qui transforme le bien-être en projet collectif : au lieu d’un simple tableau de bord personnel, elle connecte des personnes qui partagent les mêmes objectifs (analyses sanguines, sommeil, nutrition, habitudes) autour d’un fil d’actualités authentique, d’équipes privées pour l’accountability et d’un partage de ce qui marche vraiment, le tout soutenu par une IA puissante.Elle propose des outils concrets : scanner IA de documents médicaux (labos, IRM, ordonnances), suivi médicaments/vitamines, nutrition intelligente (photo ou texte → macros + plans personnalisés), et suivi activité/sommeil/récupération, avec possibilité d’intégrer directement son médecin. Télécharger l'app gratuite AIBODY

Reverse: Video Reverser (App, iPhone / iPad, v1.0.5, VO, 45 Mo, iOS 15.6, Le Giang Nam) passe de 3,99 € à gratuit. Video Reverser est l'application parfaite pour transformer vos vidéos en inversant des segments, ajustant la vitesse ou ajoutant de l'audio. Grâce à une interface intuitive, vous pouvez facilement créer des effets uniques à partir de moments ordinaires. Téléchargez-la pour libérer votre créativité et donner une nouvelle dimension à vos contenus vidéo. Télécharger l'app gratuite Reverse: Video Reverser

Promotions iOS :

Balatro (Jeu, Cartes / Stratégie, iPhone / iPad, v1.3, VF, 93 Mo, iOS 13.5, Playstack Ltd) passe de 9,99 € à 6,99 €. Enfin une promotion !



Balatro est un jeu de cartes irrésistible (qu'on a adoré) qui fusionne les mécaniques du solitaire et du poker, tout en proposant une façon originale de défier les conventions. Votre but : booster vos mains de poker pour terrasser les boss et leurs blindes. Chassez des jokers qui bouleversent les règles du jeu, enchaînez des combos époustouflants et empilez les jetons nécessaires pour abattre les adversaires les plus redoutables. Plongez dans des mini-jeux bonus secrets au cours de votre ascension. Plus de 150 cartes et plusieurs modes de jeu pour ce titre qui a connu un franc succès sur PC et consoles. On aime ou on déteste, mais à la rédaction on est fan ! Télécharger Balatro à 6,99 €

Machinarium (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v3.0.9, VF, 302 Mo, iOS 12.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 6,99 € à 1,99 €. Un superbe jeu qui met en scène un petit robot à la recherche de sa fiancée dans une ville à la limite du bidonville géant et habitée par toutes sortes de robots, le tout servi par une mécanique du style point & click. Une aventure remarquablement mise en scène. Machinarium se distingue par son absence de texte, utilisant des bulles dessinées pour les dialogues, et par son univers riche en détails, faisant de cette quête une expérience visuelle et poétique. Télécharger Machinarium à 1,99 €

Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.2.0, VF, 555 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 0,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer le jeu Evoland 2 ! Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Du RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine. Un des meilleurs titres de l'App Store. Télécharger Evoland 2 à 0,99 €

Little Nightmares (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.13, VO, 2.2 Go, iOS 15.0, Playdigious) passe de 8,99 € à 2,99 €. L'un des meilleurs jeux actuellement sur mobile ! Commencez par regarder la vidéo trailer de Little Nightmares Mobile : Little Nightmares Mobile est un jeu d'aventure horrifique captivant, désormais disponible sur iOS et Android, où vous incarnez Six, tentant de s'échapper du Maw, un vaisseau mystérieux rempli d'âmes corrompues, à travers des énigmes complexes et des environnements cauchemardesques. Avec une direction artistique sinistre et un design sonore effrayant, ce puzzle-platformer vous plonge dans vos peurs enfantines, mêlant action, furtivité et exploration dans une maison de poupée aussi intrigante que terrifiante. Télécharger Little Nightmares à 2,99 €

Hollows Of Rogue (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.8.0, VO, 156 Mo, iOS 15.0, r6 appz) passe de 3,99 € à 1,99 €. Hollows Of Rogue est un dungeon crawler roguelike traditionnel au tour par tour inspiré du classique Rogue des années 80, où vous explorez des donjons générés aléatoirement pour voler l’Amulet of Yendor. À ce prix, ce titre puriste et addictif plaira aux amateurs de gameplay exigeant et sans compromis. Télécharger Hollows Of Rogue à 1,99 €

Botanicula (Jeu, Aventure / Famille, iPhone / iPad, v1.1.23, VF, 610 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. Amanita Design, connu pour Machinarium, continue de briller avec Botanicula, un jeu au style artistique unique. Ce titre est un chef-d'oeuvre en termes de qualité, d'originalité et de mise en scène, offrant aux joueurs une expérience poétique et esthétiquement plaisante. Plus qu'un jeu, une expérience unique ! Télécharger Botanicula à 1,99 €

CHUCHEL (Jeu, Aventure / Famille, iPhone / iPad, v2.0.14, VF, 728 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 4,99 € à 1,99 €. CHUCHEL est un jeu d'aventure comique par les créateurs de Machinarium, Botanicula et Samorost. Rejoignez Chuchel le héros poilu et son rival Kekel dans une quête qui les confrontera à de nombreux défis et autres puzzles ! La récompense ? Un comique de situation bon enfant, des bruitages et une BO déjantés composés par le groupe DVA, ainsi que des dizaines de gags hilarants qui décrocheront un sourire même aux plus grincheux. Et puis des cerises ! Télécharger CHUCHEL à 1,99 €

Happy Game (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.6.5, VF, 1.1 Go, iOS 13.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 6,99 € à 1,99 €. Dans son sommeil, un enfant est aux prises d'un terrible cauchemar. Lui rendrez-vous son sourire ?

Happy Game est un cauchemar psychédélique où vous devez aider un petit garçon à sortir de ses rêves terrifiants pour le rendre heureux à nouveau. Ce titre étrange et artistique d’Amanita Design mélange horreur et créativité de façon unique. Un jeu génial, à tester d'urgence ! Télécharger Happy Game à 1,99 €

Samorost 2 (Jeu, Aventure / Famille, iPhone / iPad, v2.35.0, VF, 126 Mo, iOS 10.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 1,99 € à 0,99 €. Samorost 2 est une courte aventure surréaliste où un gnome de l’espace part sauver son chien enlevé par des extraterrestres. À moins d'un euro, ce bijou visuel et sonore d’Amanita Design reste un excellent point d’entrée dans la série. Télécharger Samorost 2 à 0,99 €

Samorost 3 (Jeu, Famille / Aventure, iPhone / iPad, v1.470.8, VF, 1.2 Go, iOS 11.0, Amanita Design s.r.o.) passe de 6,99 € à 1,99 €. Samorost 3 est la plus ambitieuse aventure d’Amanita Design : un gnome explore l’univers avec une flûte magique pour découvrir ses origines. En promotion, ce point & click magnifique et poétique est une affaire exceptionnelle. Télécharger Samorost 3 à 1,99 €

The Isle of Cats (Jeu, Stratégie / Jeux de société, iPhone, v1.1.2, VF, 277 Mo, iOS 16.0, Dire Wolf Digital) passe de 10,99 € à 6,99 €. The Isle of Cats est l’adaptation digitale du jeu de société adoré où vous sauvez des chats colorés en les plaçant astucieusement sur votre bateau.



C'est le meilleur prix jamais vu pour ce jeu familial et stratégique. Télécharger The Isle of Cats à 6,99 €