Rakuten Deals : des promotions qui vont vous faire succomber !

Apple Watch Series 8 (GPS) - Boîtier 41 mm Aluminium Minuit avec Bracelet Sport Minuit



L'Apple Watch Series 8 offre plusieurs fonctionnalités avancées. Elle dispose d'un capteur de température permettant d'estimer rétrospectivement l'ovulation et de suivre le cycle. Elle mesure le taux d'oxygène sanguin et permet de réaliser des électrocardiogrammes n'importe où et à tout moment. Des alertes sont également envoyées en cas de fréquence cardiaque élevée, faible ou d'arythmie. L'application d'exercice propose des données avancées et de nouvelles façons de bouger. La boussole a été réinventée avec des fonctionnalités de points de repère et de point de départ. Vous pouvez suivre votre activité physique au quotidien sur la montre et surveiller vos statistiques dans l'application Forme sur votre iPhone. La montre est conçue pour la natation avec un verre résistant et une résistance à la poussière IP6X. Enfin, elle vous permet de passer des appels, d'envoyer des SMS et des e-mails en quelques gestes.



Prix : disponible dès maintenant à 379,99€ au lieu de 409,99€ (-7%)

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128Go



Le casque VR Quest 2 offre une expérience immersive grâce à l'audio 3D, la détection des mains et le retour haptique. Avec plus de 250 titres, vous pouvez explorer différents domaines tels que les jeux, le fitness et le divertissement, y compris des blockbusters exclusifs et des expériences uniques. Il propose des univers fantastiques, des aventures horrifiques et des espaces de travail collaboratif innovants. Rejoignez des espaces sociaux et multijoueurs incroyables, assistez à des événements en direct, trouvez des partenaires de fitness ou participez à des quêtes coopératives. Le Quest 2 est sans fil, intuitif, avec une batterie intégrée et une configuration simple, offrant une véritable liberté de mouvement en VR. Grâce à Guardian, jouez en toute sécurité en définissant un périmètre de jeu. Léger et facile à transporter, le Quest 2 vous accompagne partout. Conçu pour les utilisateurs de 13 ans et plus, il offre une variété d'expériences pour différents publics.



Prix : disponible dès maintenant à 329,99€ au lieu de 419,99€ (-21%)

Samsung S24R350FZR - SR35 Series - écran LED - 24"



Cet écran LED pour PC et Mac offre des couleurs réalistes et une conception compacte avec une face avant ultrafine. Il dispose d'une résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, offrant une qualité d'image exceptionnelle. Ce produit d'origine est de haute qualité et présente un temps de réponse de 5 ms pour des performances fluides.



Prix : disponible dès maintenant à 99,99€ au lieu de 129,99€ (-23%)

Roborock S7 Pro Ultra Blanc



Le robot aspirateur Stone S7 Pro Ultra offre une puissance de super aspiration de 5100pa et une brosse en caoutchouc flottante omnidirectionnelle pour un nettoyage efficace. Il peut effectuer automatiquement le balayage, l'aspiration et le nettoyage de la vadrouille, offrant un service de nettoyage entièrement automatique. Grâce à la navigation lidar intelligente, il peut cartographier précisément votre maison et éviter efficacement les obstacles. De plus, il est équipé d'un module de MOP de levage automatique pour éviter les obstacles. Avec un sac à poussière de grande capacité de 2,5 L, il peut stocker plus de déchets et réduire la fréquence de nettoyage régulier.



Prix : disponible dès maintenant à 799€ au lieu de 1499€ (-46%)

Casque Sony WH-CH720N



Le casque WH-CH720N offre un son authentique avec une acoustique équilibrée grâce au processeur V1 et à la technologie DSEE. Vous pouvez ajuster la réduction de bruit selon vos préférences grâce à la technologie à double micro et au processeur V1. Avec une autonomie de batterie de 35 heures, vous pouvez profiter de votre musique en tout confort. Le casque dispose d'une connexion Bluetooth multipoint, de commandes par boutons et peut même être contrôlé par la voix. La technologie de capture vocale précise et les micros protégés contre le bruit du vent offrent une clarté exceptionnelle lors des appels.



Prix : disponible dès maintenant à 99,99€ au lieu de 149,99€ (-33%)

iPad Pro M2 (2022) 12.9" Wi-Fi 256 Go Argent



Cet iPad offre un écran Liquid Retina XDR de 12,9 pouces avec des fonctionnalités telles que ProMotion, True Tone et une large gamme de couleurs P3. Elle est équipée de la puce M2 avec un CPU 8 cœurs et un GPU 10 cœurs. Elle dispose d'appareils photo grand angle et ultra-grand angle, ainsi que d'un scanner LiDAR pour une expérience de réalité augmentée immersive. L'iPad Pro M2 prend en charge le Wi-Fi 6E ultra rapide, offre un connecteur USB-C avec prise en charge de Thunderbolt/USB 4 et dispose de la technologie Face ID pour une authentification sécurisée et Apple Pay. Elle a une autonomie d'une journée et est compatible avec l'Apple Pencil (2ᵉ génération), le Magic Keyboard et le Smart Keyboard Folio. De plus, elle prend en charge le survol avec l'Apple Pencil pour des annotations et des coups de crayon plus précis.



Prix : disponible dès maintenant à 1249,99€ au lieu de 1599€ (-21%)

ASUS TUF Gaming H7 - Micro-casque



Le casque dispose de coussinets spéciaux qui réduisent la pression lors du port de lunettes. Son anse solide en acier inoxydable offre stabilité et durabilité. Il est équipé d'un pilote exclusif de 53 mm ASUS Essence et d'une chambre hermétique pour un son immersif. Il est compatible avec plusieurs plateformes, notamment PC, Mac, PS4, Nintendo Switch, téléphones portables et Xbox One, et prend en charge le son virtuel 7.1.



Prix : disponible dès maintenant à 69€ au lieu de 99€ (-30%)