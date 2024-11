Procès contre Apple pour le grésillement des AirPods Pro

Un recours collectif a été déposé contre Apple concernant le grésillement des premiers modèles d'AirPods Pro vendus fin 2019 et début 2020. Si la justice valide cette requête, Apple devra se justifier et pourrait devoir indemniser de nombreux clients.

Une affaire qui date

Un recours collectif a été déposé contre Apple aux États-Unis pour des problèmes de crépitement sur les AirPods Pro, un défaut apparu sur les modèles sortis avant octobre 2020. Des grésillements désagréables qui étaient audibles chaque fois que l'utilisateur est en mouvement avec les AirPods Pro dans les oreilles.



Apple a reconnu ce problème et a tenté de le résoudre sans succès via plusieurs mises à jour logicielles. Malgré un programme de réparation spécial, certains utilisateurs affirment que le problème persiste même après des réparations ou des remplacements. Les plaignants accusent Apple de n’avoir pas résolu adéquatement le problème et réclament des compensations.

Nous avons également été témoins de ce problème avec une de nos connaissances, qui a rencontré ce souci malgré un remplacement en Apple Store. Ce remplacement était unique, car Apple n'a pas souhaité le refaire par la suite.



Les clients assurent qu'ils n'auraient pas acheté les AirPods Pro ou auraient payé moins cher si Apple avait révélé le défaut. Apple est aussi accusée de publicité mensongère pour avoir mis en avant des caractéristiques telles que "qualité sonore supérieure" et "son pur et incroyablement clair", alors qu'elle était au courant des problèmes de crépitement et de grésillement.



Le tribunal devra statuer sur la validité des arguments présentés et déterminer si l'affaire mérite d'être reconnue en tant que recours collectif. Apple devra trouver une solution de défense, d'autant plus qu'elle a reconnu les faits il y a quelques années.