Le navigateur Brave ajoute le Privacy Hub pour voir les sites qui nous traquent

⏰ Il y a 2 heures

Alban Martin

Après Safari depuis iOS 14, c'est au tour de Brave de proposer une fonctionnalité autour de la vie privée des internautes. Intitulée "Privacy Hub", cette nouveauté permet de voir toutes les informations sur les traqueurs bloqués par le navigateur et les sites les plus indiscrets. Vous verrez que le notre est bien moins intrusif que ceux de nos confrères.

Brave sécurise votre navigation

Dès le départ, Brave s'est positionné sur la protection de la vie privée en bloquant la plupart des traqueurs par défaut et en rémunérant les créateurs. Il revendique une rapidité accrue par rapport à Chrome par exemple et se veut compatible avec les extensions web (grâce à son moteur Chromium).



Avec la dernière mise à jour 1.38, le navigateur indépendant va plus loin grâce au nouveau "Privacy Hub". L'application y présente un résumé de la manière dont les sites web visités collectent et utilisent les données personnelles de l'appareil.

Comme le détaille l'entreprise dans un billet de blog, le nouveau centre de confidentialité alerte les utilisateurs sur les traqueurs, les tentatives de création d'empreintes (pour le suivi) et autres "mauvaises choses" cachées sur les sites Web. Par exemple, il indique si un script bloqué est connu pour collecter des données telles que l'email et la localisation à des fins publicitaires.

Privacy Hub vous aide à vous informer sur les traceurs et autres menaces pour la vie privée. Il met en évidence les pages et les traceurs à risque, et établit un lien entre ces trackers et les entreprises technologiques et les éditeurs qui en sont à l'origine. Il montre à quelle fréquence les sites tentent d'envahir votre vie privée.

Ce nouvel écran n'est là qu'une des fonctionnalités ajoutées au navigateur Web. La protection des empreintes digitales a été améliorée dans l'application iOS, de sorte qu'il est désormais plus difficile pour les traqueurs d'identifier les utilisateurs en ligne. Brave ajoute de "petites quantités de randomisation aux API à empreinte digitale" pour tromper les sites Web sans les casser.



En outre, l'application iOS dispose désormais d'une fonction de visualisation des certificats, qui était déjà disponible dans la version de bureau du navigateur web. Les utilisateurs peuvent vérifier si le certificat d'une page Web est toujours valide ou non, ainsi que d'autres informations avancées à son sujet.

Brave Browser pour iOS est disponible gratuitement sur l'App Store. Il existe également des versions pour macOS, Windows, Android et Linux - et vous pouvez les trouver sur le site web de Brave. Rappelons que sur iOS, le moteur de rendu est obligatoire WebKit, celui qui est dans Safari et fournit par Apple. Les sites s'afficheront donc de la même manière.

Télécharger l'app gratuite Navigateur Internet Brave