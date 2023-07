Apple TV+ : L'épisode 1 de la saison 1 de Foundation disponible sur YouTube

Un timing parfait étant donné que la saison 2 démarre le 14 juillet, près de deux ans après la sortie de la saison 1 en septembre 2021. Un retard conséquent qui serait dû aux nombreux problèmes liés à la pandémie de COVID-19. Comme indiqué dans l'un de nos articles hier matin, Apple TV+ peine à décoller face à ses concurrents. Aux États-Unis, le service de streaming d'Apple se classe bon dernier parmi les plus connus, derrière Paramount+ ou encore Hulu. Ceci explique peut-être pourquoi nous avons à nouveau le droit à un épisode gratuit.

Apple essaye une nouvelle méthode pour attirer de nouveaux clients sur son service de streaming. Récemment, la firme a partagé gratuitement sur Twitter le premier épisode de la série Silo , disponible sur Apple TV+. Elle récidive ce lundi 10 juillet en publiant, sur sa chaîne YouTube cette fois-ci, le premier épisode de la saison 1 de la série Foundation , également disponible en intégralité sur Apple TV+. Une stratégie qui a son potentiel et qui pourrait bien en faire craquer plus d'un.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur.