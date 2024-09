Apple TV+ : Foundation aura une 3e saison

Sur Apple TV+, on retrouve plusieurs contenus de science-fiction intéressants, mais il y en a un qui a surpassé tous les autres, c'est Foundation. La série qui est basée sur les histoires d'Isaac Asimov aura le droit à une troisième saison pour le plus grand bonheur des fans du programme, Apple est en train de préparer les épisodes à venir !

Foundation revient pour une saison 3

En 2021, Apple TV Plus a introduit un nouveau monde aux amateurs de science-fiction avec le lancement de "Foundation". Basée sur l'œuvre classique d'Isaac Asimov, la série a captivé le public grâce à son casting impressionnant, incluant des acteurs tels que Lee Pace, Jared Harris et Lou Llobell. Malgré un début lent, marqué par le défi d'intégrer une grande quantité de contenu et de scènes dans une seule saison, "Foundation" a su trouver son rythme. La première saison a posé les bases d'un univers complexe et fascinant. Reconnaissant les défis initiaux, David S. Goyer, un des cerveaux créatifs derrière la série, a pris des mesures pour rectifier le rythme lent dans la saison 2, rendant l'histoire plus captivante et dynamique.

Récemment, Apple a confirmé le retour très attendu de "Foundation" pour une troisième saison, ce qui entraîné un certain enthousiasme des fans. Même si peu de détails ont été révélés sur la troisième saison, notamment en ce qui concerne sa date de diffusion, cette annonce a créé un bon buzz sur les réseaux sociaux.



David S. Goyer s'est exprimé à The Verge sur la nouvelle saison à venir, il a partagé son optimisme pour la continuation de la série. Voici ce qu'il a déclaré :

Je suis ravi qu'Apple nous ait donné l'occasion de continuer à faire la chronique de la saga galactique pionnière d'Asimov. Cette fois, les enjeux pour Foundation et Empire sont encore plus élevés alors que la Mule occupe le devant de la scène, avec les favoris des fans Bayta, Toran, Ebling et Magnifico Giganticus.

En attendant la saison 3 de Foundation, les abonnés Apple TV+ qui sont adeptes des films et séries de science-fiction pourront se rabattre sur la deuxième saison de la série Invasion, la dernière saison de Silo ou encore la nouvelle série Monarch: Legacy of Monsters. Et sinon, vous pouvez aussi profiter de l'intégralité de la saison 1 et 2 de Foundation, les épisodes sont disponibles et prêts à être enchaîné !