Apple TV+ : voici la bande-annonce de Godzilla et Titans "Monarch: Legacy of Monster"

Parmi les futurs contenus Apple TV+ qui vont débarquer, on retrouve la série à très gros budget Godzilla et Titans "Monarch: Legacy of Monster", un programme inédit de science-fiction basé sur la franchise de film Monsterverse de Legendary. Pour la première fois, Apple dévoile la bande-annonce spectaculaire de cette nouvelle série.

Voici à quoi s'attendre

Bonne nouvelle, si vous aimez les séries où les effets spéciaux sont omniprésents et où chaque épisode est rempli de rebondissements et d'action, la série Godzilla et Titans "Monarch: Legacy of Monster" devrait répondre à vos attentes. Apple a publié aujourd’hui la première bande-annonce de sa future série. Le programme sera disponible en exclusivité sur Apple TV+ dès le 17 novembre 2023. Dans cette première saison qui sera composée de 10 épisodes, on retrouvera un casting VIP avec les acteurs :

Kurt Russell (Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2)

Wyatt Russell (Falcon et le Soldat de l'hiver)

Anna Sawai (Fast & Furious 9)

Kiersey Clemons (Dope)

Anders Holm (The Intern)

Joe Tippett (Rise)

Elisa Lasowski (Game of Thrones)

Avec la bande annonce mise en ligne sur YouTube, Apple a réalisé une présentation de la série :

Après la bataille tonitruante entre Godzilla et les Titans qui a nivelé San Francisco, et la révélation choquante que les monstres sont réels, "Monarch: Legacy of Monsters" suit deux frères et sœurs qui suivent les traces de leur père pour découvrir le lien de leur famille avec l'organisation secrète connue sous le nom de Monarch.



Les indices les conduisent dans le monde des monstres et finalement dans le trou du lapin jusqu'à l'officier d'armée Lee Shaw (joué par Kurt Russell et Wyatt Russell), qui se déroule dans les années 1950 et un demi-siècle plus tard où Monarch est menacé par ce que Shaw sait.



La saga dramatique - qui s'étend sur trois générations - révèle des secrets enfouis et les façons dont les événements épiques et bouleversants peuvent se répercuter dans nos vies.

Pour la production de la série, Apple a misé toute sa confiance sur Chris Black qui a participé à une autre création originale Apple à succès : Severance, Matt Fraction (Hawkeye) ainsi que Matt Shakman (WandaVision). Provenant de Legendary Television, cette série est le fruit d'une collaboration entre Black, Fraction et Shakman. Ils sont rejoints à la production par Joby Harold, connu pour "Obi-Wan Kenobi" et "Transformers: Rise of the Beasts", ainsi que Tory Tunnell, ayant travaillé sur "Spinning Out" et "Underground".