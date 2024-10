Parmi les séries phares d’Apple TV+ on retrouve Ted Lasso, The Morning Show, Présumé Innocent ou encore… Severance ! Cette dernière a attiré de nombreux abonnés Apple TV+ qui ont enchaîné les épisodes les uns après les autres. Alors que la saison 2 arrive prochainement et qu’un premier teaser a été mis en ligne, on apprend aujourd’hui que la totalité des épisodes de la première saison seront bientôt disponibles en Blu-Ray !

Apple casse l’exclusivité de la première saison de Severance

La série de science-fiction acclamée “Severance” d’Apple TV+ fera une entrée exceptionnelle dans l’univers physique avec une sortie en Blu-ray, le 17 décembre 2024. Ce lancement coïncide stratégiquement avec les fêtes de fin d’année, une période où les coffrets DVD et Blu-ray sont des cadeaux plus populaires qu’on ne l’imagine. En choisissant cette date, Apple espère séduire les fans de la série, tout en capitalisant sur l’attente croissante de la deuxième saison, prévue pour janvier 2025.



Lancée en février 2022, “Severance” a rapidement su s’imposer sur Apple TV+. En France, la série a conquis le public avec une note spectateurs de 4,4/5 sur AlloCiné, un score comparable à des classiques comme Breaking Bad ou The Walking Dead. Face à cet engouement, Apple a renouvelé “Severance” pour une deuxième saison, dont le premier épisode sera diffusé en exclusivité sur Apple TV+ à partir du 17 janvier 2025.

Si Apple a parfois “cassé les exclusivités” de certaines de ses séries pour vendre les droits à des chaînes de télévision, comme ce fut le cas pour “Défendre Jacob” diffusé sur TF1 en France, il est rare de voir une série Apple être commercialisée sous forme de Blu-ray ou DVD.

Distribution assurée par Fifth Season

Selon le rapport, ce n’est pas Apple qui distribuera le Blu-ray, mais Fifth Season, la société de coproduction de la série. Pour l’instant, la version Blu-ray de la première saison de “Severance” est disponible en précommande exclusivement sur Amazon aux États-Unis. La France devrait bientôt suivre, avec des précommandes qui devraient être ouvertes dans les jours ou semaines à venir.



