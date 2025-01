Apple TV+ offre un match de MLS par semaine avec « Sunday Night Soccer »

Apple et la Major League Soccer (MLS) ont dévoilé « Sunday Night Soccer », qui propose aux abonnés Apple TV+ un match de football en vedette chaque dimanche soir tout au long de la saison 2025, sans frais supplémentaires. Au prix de 9,99 € par mois ou 99 € par an en France, Apple TV+ fait également partie de tous les forfaits d'abonnement Apple One.

Un partenariat qui satisfait tout le monde

Apple TV+ continue d'élargir son offre sportive de base, en incluant désormais à la fois Friday Night Baseball pour la MLB et Sunday Night Soccer pour la MLS. Auparavant, il fallait payer un surcoût pour visionner le football ou le baseball.



La saison régulière 2025 de la ligue américaine débutera avec le week-end "MLS is Back" les 22 et 23 février, auquel participeront les 30 clubs, dont l'Inter Miami porté par Lionel Messi.



Chaque semaine, « Sunday Night Soccer » présentera les matchs MLS les plus excitants avec une production améliorée et des émissions en studio dédiées (en anglais). Le match d'ouverture de la saison mettra en lumière les débuts de la nouvelle équipe de la ligue, le San Diego FC, qui affrontera les champions en titre de la MLS Cup, le LA Galaxy, le 23 février à 19 h. ET.

Le prix du MLS Season Pass

Sunday Night Soccer est également accessible via un abonnement au MLS Season Pass, qui pour la saison 2025 aux États-Unis, coûte 14,99 € par mois ou 99 € pour toute la saison. Ce pass comprend certains matchs de pré-saison, tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la MLS Cup, et plus encore. Le MLS Season Pass est disponible sur diverses plateformes, notamment l'application Apple TV sur les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, les appareils de streaming, les consoles de jeu et sur tv.apple.com.



Si vous vivez aux Etats-Unis, sachez que T-Mobile offre aux clients éligibles un accès gratuit au MLS Season Pass. Cette offre peut être réclamée via l'application T-Life à partir du 18 février. Le MLS Season Pass est également disponible via Comcast Xfinity et DIRECTV pour la saison 2025, en payant.