InnoGames annonce Heroes of History: Epic Empire sur mobile !

InnoGames, un développeur et éditeur allemand de jeux vidéo, vient d'annoncer son prochain titre de stratégie, Heroes of History. Dans ce jeu, les joueurs construisent leur propre empire et recrutent des personnages historiques célèbres pour combattre en leur nom. Heroes of History combine des éléments de gameplay de titres à succès d'InnoGames avec de nouvelles mécaniques, de quoi enrichir une catégorie déjà fort bien pourvue.

Découvrez Heroes of History: Epic Empire

Voici comment est présenté Heroes of History: Epic Empire sur l'App Store et le Play Store :

Forgez votre ville à travers le temps, de l'âge de pierre au futur, dans ce jeu de construction stratégique. Commencez un voyage légendaire à travers l'histoire et les cultures anciennes, en rassemblant de puissants héros de chaque époque. Participez à des combats JcE passionnants ou défiez vos amis en JcJ. Il est temps d'élever votre empire et de devenir le plus grand leader de l'histoire.

Dans ce concurrent de Age of Empire, les joueurs commencent à l'âge de pierre et transforment une petite colonie initiale en une métropole florissante à travers les âges. En chemin, ils se lancent dans une longue campagne de voyage dans le temps pour sauver l'humanité de la catastrophe, guidés par Albert Einstein lui-même. Rien que ça.



En mode PvP, une vaste gamme de personnages historiques et de héros mythologiques sont prêts pour la bataille, avec plus de 70 personnages renommés, chacun possédant des capacités uniques, tels qu'Hercule, Méduse et Jeanne d'Arc.



Christian Reshöft, directeur des produits chez InnoGames, a déclaré :

Après plus de 20 ans de création de jeux de stratégie, nous sommes ravis de sortir Heroes of History, un nouveau titre qui fait passer les batailles JcJ à un niveau supérieur. Heroes of History apporte une toute nouvelle dimension à l'expérience de jeu. Pour la première fois, nous présentons une couche narrative riche dans un jeu de construction de ville, offrant aux joueurs une histoire immersive en même temps qu'un jeu stratégique intense. Un jeu de construction de ville méticuleusement détaillé rencontre l'action JcJ en temps réel et une histoire riche. Nous sommes impatients de découvrir les personnages historiques et mythologiques que les joueurs choisiront d'affronter,

Les points forts de Heroes of History incluent la construction de colonies uniques à travers les âges, des voyages dans le temps avec Einstein, et des batailles en temps réel avec plus de 70 héros historiques et mythologiques. Mais ce n'est pas tout, il est possible de former des alliances, participer à des événements in-game, le tout gratuitement, sans sans restrictions.



Un titre bientôt disponible sur iOS, Android et en version navigateur avec cross-play. Les pré-inscriptions sont maintenant ouvertes sur l'App Store et Google Play Store, avec un lancement prévu en août dans certaines régions, puis en septembre pour le reste (dont la France). On a hâte, car HoH est vraiment beau !

Télécharger le jeu Heroes of History: Epic Empire