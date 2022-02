Sorties jeux : FINAL FANTASY VI, EDENS ZERO Pocket Galaxy, Cut the Rope: BLAST

Aujourd'hui 18 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement FINAL FANTASY VI, EDENS ZERO Pocket Galaxy, Cut the Rope: BLAST.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Valkyrie Rush (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.5.1, 551 Mo, iOS 11.0, Com2uS Corp.) Laissez les belles et élégantes valkyries se battre sur le champ de bataille infini : ValkyrieRush ! Appréciez les combats sans fin avec des valkyries de différents attributs.



Invoquez des fées à partir de cristaux pour les fusionner en une valkyrie légendaire !

Fondez un clan en collectant d'élégantes mais fières Valkyries dont une déesse des champs de bataille munie d'armes lourdes et une sorcière utilisant la magie à distance. Télécharger le jeu gratuit Valkyrie Rush





Nickelodeon Kart Racers Game (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.1.0, 173 Mo, iOS 10.0, Kung Fu Factory) Fais-toi plaisir ! Dérape et accélère avec ton carte dans des pistes remplies de Slime pour une expérience de course en tête à tête impressionnante avec vos personnages préférés de Nickelodeon.



Poussez la pédale et faites la course jusqu'à être le meilleur pilote du monde !



COLLECTIONNEZ LES KARTS DE NICKELODEON qui appartiennent à Bob l'éponge, Patrick l'Étoile de mer, Sandy, à Aang de Avatar ou encore les Tortues Ninjas ! Télécharger le jeu gratuit Nickelodeon Kart Racers Game





My Heroes: Dungeon Raid (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v9.18.0, 813 Mo, iOS 10.0, REALITY SQUARED GAME CO., LIMI...) My Heroes : Dungeon Raid est un jeu de RPG classique de style pixel. Il propose des combats de tir rafraîchissants et passionnants. Avec un haut degré de liberté, les joueurs peuvent commencer des aventures dans des bâtiments et profiter de la croissance du personnage dans le jeu.



Les héros peuvent affiner leurs compétences dans les batailles et trouver le chemin dans le barrage dense. Trouvez de vrais amis et profitez des combats avec eux. Vous allez partager des souvenirs uniques les uns avec les autres.



Le jeu contient actuellement 5 classes, 116 engins mythiques, 69 armes individuelles et 104 compétences professionnelles. Essayez différentes combinaisons et soyez le plus fort ! Télécharger le jeu gratuit My Heroes: Dungeon Raid





Minicar Drift (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.4.7, 217 Mo, iOS 11.0, Dreamplay Games Inc.) Faites la course avec des mini-voitures sur différentes pistes

Profitez de courses plus amusantes avec 70 pistes colorées nouvelles et remaniées et des commandes améliorées !



Atteignez la première place sur diverses pistes : dans les nuages, sur l'eau, sur une montagne rocheuse ou encore sur un chemin de terre accidenté. Télécharger le jeu gratuit Minicar Drift





Luna Re : Dimensional Watcher (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.3.0, 301 Mo, iOS 11.0, Tae won Go) Lune Re est une grande aventure de faille dimensionnelle.



Il s'agit d'un jeu de rôle à collectionner qui se déroule sur le continent Stonia. Après la Faille Dimensionnelle, une bataille désespérée entre les Humains et les monstres du monde a commencé.



Créez un groupe avec différents compagnons pour explorer l'énorme carte et obtenir de puissants équipements pour devenir plus fort. Télécharger le jeu gratuit Luna Re : Dimensional Watcher





Gladiators: Survival in Rome (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.6.1, 376 Mo, iOS 11.0, Colossi Games) Gladiators: Survival à Rome est un RPG d'action qui comprend des éléments de jeu de survie et de gestion urbaine. En tant que fugitif de l'armée de César, tu devras t'aventurer dans les profondeurs inhospitalières de l'Europe antique.



Libère les esclaves prisonniers de cruels soldats, découvre les secrets mythiques des terres barbares inexplorées et bâtis une cité où les survivants pourront vivre librement. Récupère des matériaux pour fabriquer des armes et des armures, pourfends les légions du roi et pars à la conquête de l'Empire romain !



Tu n'es pas seul : des milliers de légionnaires aspirent à la gloire et la reconnaissance de l'empereur romain. Télécharger le jeu gratuit Gladiators: Survival in Rome





EDENS ZERO Pocket Galaxy (Jeu, Action / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0.0, 403 Mo, iOS 13.0, KONAMI) Découvrez le nouveau jeu mobile tiré du manga à succès de Hiro Mashima, EDENS ZERO !



Une adaptation fidèle de son univers et son histoire, sublimée par des graphismes somptueux qui réjouiront les fans de l'anime et du manga original, et tous ceux qui découvriront ce monde pour la première fois !



EDENS ZERO Pocket Galaxy est un pur action-RPG tiré du manga de space fantasy EDENS ZERO, aussi connu sous le nom de Pocket Galaxy. Facile à prendre en main depuis votre smartphone, il vous permet d'incarner des personnages fascinants ! Télécharger le jeu gratuit EDENS ZERO Pocket Galaxy





Dreamy Clover Town (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.6, 1,1 Go, iOS 11.0, Wemade Connect Co., Ltd.) Dreamy Clover Town est rempli d'histoires étonnantes sur la ville et les personnages !

Interagissez avec vos villageois et découvrez leurs secrets et leur histoire.

Déverrouillez les histoires spéciales qui se cachent derrière les villageois ! Que s'est-il passé entre eux ? Télécharger le jeu gratuit Dreamy Clover Town





Cut the Rope: BLAST (Jeu, , iPhone / iPad, v5256, 315 Mo, iOS 10.0, SKYWALK) Une nouvelle aventure passionnante rejoint la saga Cut the Rope. C'est l'heure de BLAST !



Laissez-vous captiver par ce jeu de casse-tête BLAST ! Commencez votre voyage de rêve dans un monde d'animation avec Om Nom et venez à bout de casse-têtes stimulants !



Combinez les blocs colorés pour créer de puissants bonus. Combinez 3 mini fusées, bombes et bonbons pour créer une énorme explosion.



Télécharger le jeu gratuit Cut the Rope: BLAST





Crystal Soul: Stratégie PvP (Jeu, Cartes, iPhone / iPad, v1.64, 231 Mo, iOS 11.0, Paloma del Rocio Costa Blanco) Dans ce jeu de Bataille de Cartes stratégique, c'est le talent et non la chance qui détermine votre succès.

Mélangez des alliés pour débloquer des synergies uniques et vaincre votre adversaire.



Le gameplay alterné et dynamique vous permet de réagir pour essayer de déjouer les actions de votre adversaire. Mais attention, il a d'autres cordes à son arc.



Collectionnez des cartes pour créer des decks redoutables. Invoquez des serviteurs et lancez un sort pour prendre le contrôle d’un champ de bataille en constante évolution. Élaborez des stratégies pour vaincre ceux qui oseront vous défier.



Chaque carte possède un pouvoir extraordinaire : faites preuve de stratégie pour créer votre deck et dominer les combats. Télécharger le jeu gratuit Crystal Soul: Stratégie PvP





Chrono Legacy (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.2, 1,7 Go, iOS 10.0, WISDOM GAME ONLINE INTERNATION...) Alexandre le Grand, Hattori Hanzo, Jeanne d'Arc......combats aux côtés de personnages historiques de diverses civilisations.



Créez une équipe d'élite composée de différents types de héros. Vous devrez peut-être modifier leur formation ou leur composition pour faire face à différentes situations.



Fatigué de l'ennui sans fin ? Dans ce jeu, les héros se débrouillent tout seuls pendant que vous êtes hors ligne ! Il vous suffit d'activer la fonction de combat automatique.



Chrono Legacy est un jeu qui mélange jeux de carte, batailles tactiques et construction de base. Télécharger le jeu gratuit Chrono Legacy





Bulbs 2.0 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 83 Mo, iOS 9.0, ERROR300 GAMES LIMITED) Le rouge plus le bleu donne du violet, le bleu plus le jaune donne du vert, et le blanc contient toutes les couleurs. Dans Bulbs 2.0, vous combinerez l'art satisfaisant du mélange des couleurs avec la logique pour une expérience de jeu de puzzle vraiment stimulante !



Votre plateau est rempli d'ampoules colorées qui inverseront leur part spécifique de lumière sur leur propre cellule, ainsi que sur les huit cellules environnantes. Si vous "inversez" une ampoule rouge, l'ampoule bleue voisine deviendra violette. Des ampoules violettes voisines ? Elles repasseront au bleu ! Votre objectif est simple, mais difficile : Échangez les couleurs jusqu'à ce que le plateau soit entièrement blanc. Avec un nombre limité de mouvements et plus de 100 niveaux de taille variable, pourrez-vous éclairer votre chemin à travers le jeu ? Télécharger le jeu gratuit Bulbs 2.0





Astral Light (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 60 Mo, iOS 9.0, Logisk Studio Inc.) Astral Light est un jeu de réflexion époustouflant où vous faites pivoter des grappes d'étoiles dans le ciel nocturne apaisant pour former des silhouettes reconnaissables.



Plongez-vous dans les magnifiques effets visuels et vivez un merveilleux voyage à travers des centaines d'énigmes stimulantes.



- Plus de 300 niveaux séparés par catégories

- Une atmosphère calme et relaxante

- Des graphismes magnifiques Télécharger le jeu gratuit Astral Light





Nouveaux jeux payants iOS :

Zen Koi Pro (Jeu, , iPhone / iPad, v1.0.16, 143 Mo, iOS 9.0, LandShark Games) Zen Koi Pro est un jeu premium relaxant avec une musique envoûtante et une expérience de jeu agréable. Suivant le mythe asiatique d'une carpe koï qui se transforme en dragon, Zen Koi Pro propose plus de 50 modèles de carpes koï à collectionner. Télécharger Zen Koi Pro à 9,99 €





Unheard (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.4, 1,2 Go, iOS 9.0, BILIBILI HK LIMITED) Mettez vos écouteurs et retournez dans le passé. Utilisez les voix que vous entendez pour retourner sur les scènes de crime, retrouver chaque individu impliqué et résoudre les affaires. Mais d'où viennent les voix ? Pouvez-vous faire confiance à ce que vous entendez ? Et quel est le mystérieux fil conducteur qui relie toutes ces affaires ?



Remontez le temps en utilisant notre appareil pour écouter les conversations des scènes de crime passées. Chaque indice, chaque mouvement et chaque motif vous seront présentés sous forme de sons. Plutôt que de contrôler un personnage, il vous suffit d'écouter ses conversations pour suivre l'évolution de l'histoire. Utilisez les informations que vous entendez pour associer les noms aux voix et déterminer comment tout (et tout le monde) est lié... Télécharger Unheard à 3,99 €





Siralim Ultimate (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.0, 923 Mo, iOS 9.0, Thylacine Studios) Siralim Ultimate est un RPG de chasse aux monstres et d'exploration de donjons. Invoquez plus de 1200 créatures différentes et parcourez des donjons générés aléatoirement pour acquérir des ressources, de nouvelles créatures et du butin.



Si vous cherchez à comparer Siralim Ultimate à d'autres jeux, vous pouvez l'imaginer comme une rencontre entre Pokemon et Diablo, ou plus précisément, entre Dragon Warrior Monsters et Path of Exile.



- Plus de 1200 créatures à collectionner

- Fusionnez vos créatures : la progéniture hérite des statistiques, des traits et même de l'apparence de ses parents !

- Des donjons générés de façon aléatoire Télécharger Siralim Ultimate à 9,99 €





Forest Golf Planner (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.18, 260 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) Quelque part en banlieue, il existe un coin de verdure préservé, un petit coin de paradis... Et à partir d'aujourd'hui, c'est votre propre terrain de golf !



Pas d'expérience en golf ou en affaires ? Aucun problème ! Il est facile de commencer à construire de nouveaux équipements et à attirer vos premiers clients.



Gravissez les échelons et vous pourrez agrandir votre parcours en y ajoutant de nouveaux trous. Changez le paysage et ajoutez des décorations uniques pour vous approprier le parcours !



Chaque année, les parcours de tout le pays sont classés du pire au meilleur - pouvez-vous arriver en tête ? Télécharger Forest Golf Planner à 5,99 €