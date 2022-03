Echoes of Mana est en précommande sur mobile pour une sortie au 30 avril

Après l'annonce initiale en octobre dernier, les précommandes et les pré-enregistrements d'Echoes of Mana viennent d'être lancés pour iOS et Android. Le nouveau titre action-RPG de la saga "Mana", dont la sortie est prévue dans plusieurs régions du monde, comprend des personnages des jeux précédents, les joueurs ayant la possibilité d'incarner Kilt (homme) ou Kilte (femme) comme héros. Il y aura des mondes issus d'anciens jeux Mana et des mondes originaux construits spécialement pour Echoes of Mana.

Echoes of Mana se montre sur iOS et Android

Parallèlement aux pré-commandes et aux pré-enregistrements, Square Enix a publié une nouvelle bande-annonce pour Echoes of Mana présentant le gameplay, les personnages et bien plus encore. Regardez-la ci-dessous :

Ce nouvel action-RPG propose une approche rétro en conservant le gameplay en 2D des titres des années 90, tout en profitant des appareils modernes pour soigner la plastique. Les graphismes et les animations sont de très bonne facture. Les contrôles sont simples et adaptés aux écrans tactiles, avec une profondeur stratégique traditionnelle pour les jeux de rôle japonais qui mêle attaque, défense, objets et compétences à collecter. De plus, le titre évoque des combats multijoueurs pour relever les défis avec vos amis !



Echoes of Mana n'a pas de date de sortie officielle, mais la page de précommande de l'App Store l'indique pour le 30 avril. Si vous souhaitez l'essayer, vous pouvez précommander Echoes of Mana sur l'App Store pour iOS et sur Google Play pour Android. Le jeu est gratuit, mais vous pouvez acheter des packs de cristaux spirituels dans l'application, comme le montre la liste d'achats sur la fiche du jeu. Si vous préférez une expérience premium, vous pouvez jouer à Adventures of Mana (remake) et Secret of Mana, ainsi qu'au remake récent de Trials of Mana sur iOS et Android.

Télécharger le jeu ECHOES of MANA