Hitman Sniper: The Shadows ne rate pas sa cible sur iOS et Android

Il y a 12 min

Jeux Vidéo iPhone

Medhi Naitmazi

Après deux ans d'annonces, Hitman Sniper The Shadows débarque enfin sur mobiles. Le nouveau titre de Square Enix en a terminé avec sa phase de test avec une sortie mondiale pour le plus grand plaisir des millions de joueurs qui s'amusent sur Hitman Sniper depuis 2015. Mais plus qu'une suite, il s'agit d'une nouvelle expérience avec notamment un enrobage bien plus travaillé.

Découvrez le trailer vidéo de Hitman Sniper: The Shadows pour vous mettre dans l’ambiance :

Hitman Sniper: The Shadows dévoile ses armes sur iPhone, iPad et Android

Le meilleur jeu de tir de précision est de retour ! Entrez dans un monde secret d'assassinat et vivez la routine compétitive des Shadows, un groupe de tireurs d'élite hautement qualifiés, éliminant des cibles dans le monde entier avec toute leur créativité.

Ce nouveau jeu se distingue fortement du précédent Hitman Sniper, car il constitue plutôt une sorte d'histoire parallèle à la chronologie de Hitman World of Assassination. Le fameux 47 ayant disparu, l'Agence internationale des contrats met en place l'Initiative 426 pour faire face à une nouvelle menace mondiale. Qu'est-ce que l'Initiative 426 déployée par Diana Burwood et la ICA ? Il s'agit d'une équipe de tireurs d'élite surnommée les Shadows, que vous allez évidemment côtoyer dans Hitman Sniper : The Shadows.



En termes de gameplay, Hitman Sniper: The Shadows reprend la formule de la série qui consiste à éliminer des cibles de manière furtive, tout en vous laissant une certaine liberté quant à la manière de le faire. Viser la tête, créer une distraction, ou encore utiliser l'environnement pour provoquer un accident, à vous de choisir selon le contexte et vos capacités. Ce côté ouvert est ce qui rend ces jeux Hitman si plaisants. Dans The Shadows, vous aurez 6 agents différents à déployer, chacun ayant ses propres attributs et sa propre personnalité comme Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone. La réalisation graphique fait un bond en avant, tout comme les possibilités du gameplay.



Attention toutefois, si le jeu est gratuit au téléchargement, il affiche une liste d'achats intégrés de Blood Diamonds qui permettent de débloquer la suite, plutôt que d'attendre entre deux parties. À télécharger sur App Store pour iOS ou sur le Play Store pour Android. N’hésitez pas à nous faire part de vos avis dans les commentaires après l’avoir testé.



PS : Le jeu nécessite iOS 14 et un iPhone XS, XR ou SE 2 minimum pour fonctionner.

Télécharger le jeu gratuit Hitman Sniper: The Shadows