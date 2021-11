Hitman Sniper: The Shadows est en soft-launch au Brésil

Il y a 2 heures

Jeux Vidéo iPhone

Alban Martin

1



Annoncé en mars dernier, Hitman Sniper The Shadows se rapproche un peu plus de nous avec une première sortie au Brésil. Il s'agit d'un soft-launch qui permet au studio Square Enix de réaliser un premier test grandeur nature afin d'affiner l'expérience avant la sortie mondiale.

Découvrez le trailer vidéo de Hitman Sniper: The Shadows :

Hitman Sniper: The Shadows

Le meilleur jeu de tir de précision est de retour ! Entrez dans un monde secret d'assassinat et vivez la routine compétitive des Shadows, un groupe de tireurs d'élite hautement qualifiés, éliminant des cibles dans le monde entier avec toute leur créativité.

Si vous aviez raté notre présentation, Hitman Sniper: The Shadows offre un nouveau récit original dans l'univers Hitman. Le jeu relate les événements qui suivent la disparition de l'Agent 47 et se concentre sur The Shadows, une équipe d’assassins hautement spécialisés et composée de plusieurs profils éclectiques comme Soji, Kiya, Kolzak, Knight et Stone. Ces derniers sont chargés d'infiltrer le monde secret de l'assassinat et d'éliminer un nouveau réseau criminel menaçant l'équilibre mondial. Diana Burwood et l'International Contract Agency (ICA) ont déployé l'Initiative 426, alias The Shadows, pour stopper ce danger planétaire.



Pour remplir vos différents contrats, vous pourrez donc compter sur une équipe d'assassins aux compétences et à l'histoire uniques, ce qui accorde une plus grande liberté dans l'exécution de chaque mission. Il n'y a pas une seule façon de procéder, mais une multitude. Comme dans tout bon Hitman, il faudra être méticuleux, créatif et surtout furtif. Analyser l'environnement est aussi important que la qualité du tir.



Hitman Sniper The Shadows promet une belle aventure, mais qu'il faudra vérifier lors de sa sortie en France. Si le jeu est gratuit au téléchargement, il affiche une liste d'achats intégrés de Blood Diamonds qui doivent certainement permettre de débloquer la suite, plutôt que d'attendre.

Télécharger le jeu gratuit Hitman Sniper: The Shadows