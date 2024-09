AirPods Pro 2 et AirPods 4 : nouvelle mise à jour déployée

Il y a plus d’une semaine, Apple a lancé une mise à jour des AirPods Pro 2 avec les nouveautés iOS 18, les utilisateurs peuvent maintenant dire « oui » ou « non » avec la tête pour répondre à un appel, ils bénéficient d’une meilleure isolation de leur voix lors des appels et de l’audio spatial dans certains jeux. Apple publie ce soir une seconde mise à jour pour les AirPods Pro 2, une nouvelle version qui accompagne une autre mise à jour pour les AirPods 4, elle aussi déployée ce soir.

Les AirPods Pro 2 et les AirPods 4 reçoivent une mise à jour

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour pour ses AirPods Pro 2 et AirPods 4. Les utilisateurs des AirPods Pro 2 verront leur firmware passer de la version 7A294 à 7A302, tandis que les AirPods 4 passent à la version 7A304.



Pour l’instant, Apple n’a pas communiqué de détails précis sur le contenu de cette mise à jour. Il est donc probable qu’elle se concentre principalement sur des corrections de bugs et des améliorations de stabilité, une pratique courante pour ces mises à jour mineures.

Cependant, il est possible que cette mise à jour pour les AirPods Pro 2 inclue également une fonctionnalité attendue : le santé auditive. Présentée lors de l’Apple Event du 9 septembre, cette fonctionnalité a reçu l’autorisation d’être proposée en France, tout comme aux États-Unis. Si elle est bien intégrée dans cette mise à jour, les utilisateurs des AirPods Pro 2 pourront bientôt bénéficier de cette nouvelle technologie pour mieux adapter leur expérience d’écoute.



La mise à jour s’installe automatiquement dès la prochaine connexion entre vos AirPods et un iPhone, iPad ou Mac. Pour vérifier si vous avez la dernière version, il suffit de regarder dans les réglages de votre iPhone puis dans AirPods.